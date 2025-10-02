Con gol de Maxi Salas, River venció 1-0 a Racing y clasificó a semifinales

Por los cuartos de final, River Plate le ganó esta tarde por 1-0 a Racing en un duelo muy caliente en el Gigante de Arroyito y se metió en las semifinales de la Copa Argentina , en donde se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Con el único tanto de Maximiliano Salas a los cinco minutos del primer tiempo, el equipo de Marcelo Gallardo dejó en el camino a un rival complicado, que está enfocado en la Copa Libertadores, y se metió entre los cuatros mejores del certamen. La Academia terminó con diez jugadores por la expulsión de Adrián "Maravilla" Martínez a los 46 minutos del complemento.

A los 5 minutos del partido, Marcos Acuña, otro ex blaquiceleste, metió un largo pelotazo por la izquierda para la carrera de Facundo Colidio, quien ni bien pisó el área lo vio solo a Salas y lo asistió para que cruzara el remate que decretó el 1-0 del Millonario.

Para el resto del primer tiempo, el conjunto de Núñez mantuvo un dominio constante, con avances constantes en el campo del equipo de Avellaneda que inquietaron a la defensa y a Facundo Cambeses, quien le tapó otro remate al Pizzero que pudo haber sido el 2-0.

No obstante, Racing se animó con pelotazos largos y tuvo dos ocasiones claras: un remate de Adrián Martínez que pasó cerca del primer palo y un cabezazo de Santiago Solari que contuvo el arquero Franco Armani tras el centro de Gabriel Rojas.

La Academia invirtió los roles en el inicio del complemento, con más presencia en el campo de River y más aproximación al arco de Armani, pero sin ser fino en los metros finales para concretar el empate.

Cerca de los 15 minutos del segundo tiempo, la gente de Racing comenzó a encender bengalas de humo y a cantar en apoyo al equipo, pero la cantidad de humo anuló la visibilidad en el Gigante de Arroyito, por lo que el árbitro Javier Delbarba detuvo el encuentro por 10 minutos.

La expulsión de Maravilla Martínez en Racing

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1973886201032815045&partner=&hide_thread=false ¡EXPULSADO MARAVILLA MARTÍNEZ!



El delantero de Racing vio la segunda tarjeta amarilla tras cometerle una falta a Martínez Quarta. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/R3AXG0CvV9 — TyC Sports (@TyCSports) October 2, 2025

Ya con tiempo adicionado, los 14 minutos que agregaron, Maravilla Martínez le metió un manotazo a Lucas Martínez Quarta y vio la segunda amarilla, por lo que se fue expulsado en el mejor momento del equipo de Gustavo Costas.

River ahora enfrentará en semifinales de Copa Argentina a Independiente Rivadavia de Mendoza, que viene de eliminar a Tigre, mientras que la Academia enfocará todo su potencial en la Copa Libertadores de América, ya que está en semis y enfrentará a Flamengo de Brasil.

Fuente: NA

El minuto a minuto de River Plate - Racing