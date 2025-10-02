Confirmado: Álex Arce se va con la Selección de Paraguay y se pierde al menos dos partidos de la Lepra

El delantero de la Lepra Álex Arce será parte de la gira por Asia del Seleccionado de Paraguay , que dirige técnicamente el argentino Gustavo Alfaro . Por tal motivo, se perderá al menos dos partidos claves de Independiente Rivadavia y en el Parque ya se lamentan.

Es que el goleador no podrá estar presente nada menos que en el encuentro ante Racing , el próximo lunes 6 de octubre a las 21 en el Cilindro de Avellaneda, y tampoco estará a disposición de Alfredo Berti para el encuentro del domingo 12 de octubre a las 16.45 ante Godoy Cruz , en el Bautista Gargatini.

Al mismo tiempo, habrá que esperar la confirmación del cronograma de la fecha 13 del certamen, para ver si Arce llega a jugar el partido ante Banfield .

El paraguayo, que desde que regresó a la Lepra aún no encuentra su mejor versión, venía de reencontrarse con el gol en el partido ante Unión de Santa Fe , por la fecha 9 del Torneo Clausura de Primera División.

Una de las condiciones por las que Arce regresó a la Argentina, tras su paso por la Liga de Quito de Ecuador, reciente semifinalista de la Copa Libertadores, fue la posibilidad de estar siempre a disposición del seleccionado de su país. Al mismo tiempo, para el goleador significa la oportunidad de asentarse en la lista de los jugadores que el DT ya tiene como fijas para el próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Los partidos de la Selección paraguaya

Paraguay, que se metió en un mundial tras 16 años de ausencia, jugará dos encuentros amistosos en Asia. El primero de ellos será ante Japón, el viernes 10 de octubre a las 7.20 de la mañana en el Panasonic Stadium Suita.

El segundo, ante Corea del Sur, el martes 14 de octubre a las 8 de la mañana en el Estadio Mundialista de Seúl.

Los amistosos le servirán al DT argentino de la Albirroja para empezar a darle forma a la lista mundialista. Paraguay se clasificó en la sexta colocación en las Eliminatorias Sudamericanas. Tras un arranque complicado, se acomodó de la mano de Gustavo Alfaro y consiguió el pasaje.