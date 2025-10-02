Santino Andino, del golazo al desahogo: la joya del Tomba se sacó la bronca con una bomba

Argentina venció 4 a 1 a Australia y se metió en octavos del Mundial Sub 20 de Chile. Santino Andino hizo un golazo y se sacó la bronca por el primer partido.

Santino Andino está en boca de todos. Es que el joven futbolista de Godoy Cruz Antonio Tomba, de 19 años, entró este miércoles por la noche en el Selección argentina, en el encuentro ante Australia, y marcó un golazo para sentenciar el 4 a 1 y la clasificación albiceleste a los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile.

El Chulu ingresó a los 90 minutos del partido, con el resultado 2 a 1 a favor del equipo de Diego Placente. Fue un cambio para dejar que corra el tiempo y se concrete la victoria de la Argentina. Pero el mendocino tenía otros planes.

A los 93, la Selección se puso 3 a 1, con un tanto de Ian Subiabre, el chico de River. Y a los 95, tan sólo 5 minutos después de haber ingresado, Santino Andino recibió la pelota en tres cuartos de cancha, encaró, hizo una pausa, pudo hacer el pase pero se guardo la pelota, se acomodó cerca de la medialuna y sacó una bomba que se clavó en el ángulo derecho del arquero australiano. Fue 4 a 1 final y clasificación a los octavos de final.

"Es algo lindo, no es de todos los días hacer un gol en un Mundial con la Selección argentina y además tenía una bronquita que me la pude sacar por el partido anterior que jugué pocos minutos", declaró el delantero del Tomba luego del encuentro.

En el debut ante Cuba, que fue triunfo de la Argentina 3 a 1, el Chulu fue reemplazado a los 18 minutos del primer tiempo. Por la expulsión del defensor central Santiago Fernández, Placente decidió sacar a Andino para equilibrar el equipo en defensa. Por eso, tras la conquista de anoche, el festejo vino con desahogo incluido.