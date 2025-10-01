El balance de Diego Placente después de la clasificación de Argentina a octavos en el Mundial Sub 20

En el complemento, tras el descuento de Australia por intermedio de Daniel Bennie (por un error del arquero Santino Barbi), llegaron los tantos de Ian Subiabre y Santino Andino, que sentenciaron la goleada argentina.

Con este resultado, la Albiceleste alcanzó seis puntos en el Grupo D y ya tiene asegurado su pase a la próxima instancia, incluso con chances de terminar primera. El duelo ante Italia será el cierre de la fase inicial y servirá para definir posiciones.

Tras el encuentro, Diego Placente habló con DSports y mostró su satisfacción: “Muy contento por este triunfo. En el primer partido se nos complicó y sacamos más personalidad que fútbol. Pero de la manera que ganamos hoy, a uno lo pone contento”.

Diego Placente se ilusiona con lo que viene y ya piensa en Italia

Diego Placente análisis post clasificación en el Mundial Sub 20.

El DT reconoció la dificultad del rival y puso el foco en la evolución del equipo: “El resultado fue abultado, pero Australia es un buen equipo. Tuvimos la suerte de hacer los goles. Cada partido vamos a ir mejorando. Sabemos que Italia va a ser difícil y lo vamos a tomar con la seriedad que se merece”.

Además, Placente valoró las actuaciones individuales y la tarea de jugadores como Álvaro Montoro y Tomás Pérez, que ocuparon roles específicos en el planteo. También resaltó el aporte del arquero Barbi: “La verdad que la atajó un montón, nos dio un montón de cosas. Creo que hubo muchos puntos altos”.

Lo que viene para la Selección argentina en el Mundial Sub 20

Argentina goleó 4-1 a Australia y selló su clasificación a octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile.

De esta manera, Argentina encara la última jornada del Grupo D ya clasificada y con la confianza de haber mostrado una versión sólida en el segundo partido, con el desafío de mantener la línea contra Italia para llegar a octavos en la mejor posición posible.

La Selección argentina jugará el sábado 4 de octubre ante Italia por la última fecha de la fase de grupos. Será en el Estadio Elías Figueroa Brander desde las 20:00 (hora argentina).