La Selección argentina Sub 20 hará su estreno en el Mundial de Chile enfrentando a Cuba: hora y cómo ver en vivo

La Selección argentina de Diego Placente tendrá su debut en el Mundial Sub 20 esta noche ante Cuba por el Grupo D.

La Selección argentina debutará este domingo en el Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile, cuando se enfrente con su par de Cuba en el partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D.

El cruce está programado para las 20 (hora de Argentina) en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, que tiene capacidad para 21.100 espectadores, y se podrá ver a través de Telefe y DSports. El árbitro designado fue el malasio Nazmi Nasaruddin.

La Selección argentina, que es dirigida por Diego Placente, consiguió la clasificación al Mundial gracias a la gran participación en el Sudamericano Sub 20, en el que terminaron en la segunda posición y protagonizaron momentos muy destacados como la goleada 6-0 a Brasil y el triunfazo 4-3 sobre Uruguay.

Diego Placente La Selección de Placente ya está lista para el Mundial de Chile. @Argentina

La Albiceleste buscará volver a ser protagonista en esta competición, donde es la máxima ganadora con seis títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), aunque en las últimas ediciones no logró ser competitiva y solo se pueden destacar los cuartos de final alcanzados en 2011 y los octavos en 2019 y 2023. Los otros dos equipos del Grupo D son Italia y Australia, que se enfrentarán este domingo a las 17.