Mundial Sub 20 en Chile: cuándo debuta la Selección argentina y contra quién

El Mundial Sub 20 de la FIFA tendrá lugar en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. Será la edición más esperada del certamen juvenil, donde se reúnen las principales promesas del fútbol internacional con la intención de abrirse camino en la elite.

Cuatro ciudades serán sedes oficiales: Santiago, Rancagua, Talca y Valparaíso, todas con buena conexión terrestre desde Mendoza, lo que convierte al torneo en una ocasión especial para los hinchas argentinos.

El interés por el campeonato no solo está marcado por el nivel futbolístico, sino también por las facilidades que ofrece. Los precios accesibles de los tickets llaman la atención: las entradas generales arrancan en 4.600 pesos chilenos (unos 5 dólares) e incluyen la posibilidad de presenciar dos partidos en una misma jornada. Para niños de 4 a 12 años y adultos mayores de 65 años, el valor baja a 3.450 pesos (4 USD), mientras que los menores de 3 años ingresan gratis. En semifinales y final los valores se ubican entre 5.000 y 5.700 pesos (5–6 USD) para adultos, y entre 4.000 y 4.600 pesos (4–5 USD) para niños y mayores.

Las entradas se comercializan únicamente a través de la web oficial de la FIFA .

La fase de grupos se disputará del 28 de septiembre al 6 de octubre, con una continuidad inmediata hacia la etapa de eliminación directa: octavos de final los días 7, 8 y 9 de octubre; cuartos de final el 11 y 12; semifinales el 15 en el Estadio Nacional y en el estadio Elías Figueroa; el partido por el tercer puesto el 18; y la gran final el 19 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago.

¿Cuándo juega Argentina?

La Selección argentina integra el Grupo D junto a Cuba, Nueva Zelanda e Italia, y todos sus partidos de la fase inicial se jugarán en el Estadio Elías Figueroa, en Valparaíso. El debut está programado para el 28 de septiembre frente a Cuba, encuentro que marcará el inicio del recorrido del conjunto albiceleste en el torneo. El encuentro será a las 20:00 hora argentina.

La continuidad del fixture nacional será el 1 de octubre frente a Nueva Zelanda y el cierre de la zona tendrá lugar el 4 contra Italia, uno de los equipos de mayor tradición de la categoría. Los tres encuentros iniciales serán determinantes para definir el futuro del plantel dirigido por Javier Mascherano, que buscará otra estrella para el país en la categoría juvenil.

Más allá del calendario argentino, el Mundial Sub 20 concentra la atención de todo el planeta futbolero. En el pasado, este certamen sirvió como plataforma de despegue para figuras que luego marcaron época, como Diego Maradona en 1979, Lionel Messi en 2005 o Erling Haaland en 2019. La edición de 2025 aspira a repetir esa historia con una nueva camada de talentos que se proyectan hacia el fútbol profesional.

Todos los partidos se transmitirán en directo a través de FIFA+, la plataforma digital de la federación que ofrece la cobertura en más de 250 territorios. Con entradas económicas, proximidad geográfica y la promesa de ver a las futuras estrellas, el Mundial Sub 20 en Chile se prepara para convertirse en uno de los grandes acontecimientos deportivos del año en Sudamérica.

Qué jugadores llevará Argentina

En 2025, el plantel dirigido por Diego Placente —campeón del mundo Sub 20 en 1997 como futbolista— afronta el desafío de sostener la tradición albiceleste en esta categoría. La convocatoria de 21 jugadores llega con bajas sensibles, ya que Franco Mastantuono, recientemente fichado por el Real Madrid, y Claudio "Diablito" Echeverri, transferido del Manchester City al Bayer Leverkusen, no fueron liberados por sus clubes europeos.

image

Estos son los futbolistas que finalmente integran la lista oficial de Argentina: