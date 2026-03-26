Causa Fentanilo: La AGN auditará a la ANMAT tras confirmarse 111 muertes por dosis adulteradas

En un paso clave para determinar las responsabilidades estatales en la mayor tragedia por fármacos adulterados de la historia reciente, la Auditoría General de la Nación ( AGN ) reactivó su intervención sobre la ANMAT . Este jueves 26 de marzo, a las 10:30, familiares de las víctimas participarán de un taller de planificación participativa en el Edificio Dr. Raúl Ricardo Alfonsín para definir los ejes de la auditoría de gestión.

La convocatoria ocurre en un escenario de máxima tensión judicial. La investigación, a cargo del juez Ernesto Kreplak , busca determinar por qué fallaron los mecanismos de detección temprana y control en el Ministerio de Salud, la ANMAT y el INAME.

Tras los análisis realizados por el Cuerpo Médico Forense durante la última feria judicial, las cifras oficiales confirman la magnitud del desastre provocado por el opioide contaminado:

Según los informes preliminares de la comisión investigadora, el sistema de trazabilidad y retiro de lotes no logró actuar a tiempo, ignorando antecedentes y alertas críticas en la cadena de producción del fentanilo .

Actualmente hay 14 personas procesadas y detenidas . El principal señalado es Ariel García Furfaro , propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. , quien es considerado coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales.

La justicia sostiene que García Furfaro, junto a 16 miembros de su plantel, intervino en decisiones de fabricación y distribución del lote 31202. Este lote, producido el 16 de diciembre de 2024, sufrió una contaminación sistémica durante un proceso de fabricación plagado de falencias. El escrito judicial es contundente: existieron múltiples alertas críticas que fueron desoídas por los responsables del laboratorio.

Un sistema de control bajo la lupa

El comunicado de la AGN subraya que la causa dejó al descubierto una "secuencia crítica de fallas". El objetivo del taller de este jueves es transformar el dolor de los familiares en un insumo para cambios estructurales en los organismos de control.

“La causa del fentanilo adulterado dejó al descubierto controles insuficientes en la producción y un sistema que no logró actuar a tiempo”, expresa el documento que fundamenta la auditoría sobre la ANMAT.

La participación de las familias busca garantizar que la auditoría no sea solo un trámite administrativo, sino una herramienta para que la justicia determine si hubo negligencia u omisión de deberes de funcionario público por parte de las autoridades sanitarias nacionales