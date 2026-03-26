Anmat retiró del mercado un anestésico odontológico por cambios en su aspecto

Anmat comunicó el retiro de dos lotes de medicamento de uso hospitalario impulsadas por el laboratorio fabricante luego de identificar cambios en su aspecto.

La Anmat es el organismo nacional encargado de controlar y regular los medicamentos, alimentos y tecnología médica que se comercializan en Argentina.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó el retiro voluntario de dos lotes de un anestésico local y regional con vasoconstrictor, utilizado en procedimientos odontológicos y hospitalarios. La medida fue impulsada por el propio laboratorio fabricante, Laboratorio Celtyc S.A.

El medicamento en cuestión es la Lidocaína Celtyc 2% con Epinefrina, comercializada en estuches de 25 viales de 20 ml de uso hospitalario exclusivo, bajo el certificado N° 59396. Los lotes afectados son el 160065 y el 160075, ambos con vencimiento en febrero de 2027.

Anmat: qué se detectó en los lotes retirados El retiro se dispuso luego de que se observara una ligera tonalidad rojiza en las unidades de ambos lotes, lo que representa un cambio de aspecto en el producto.

mujer en laboratorio.jpg La lidocaína con epinefrina es uno de los anestésicos más utilizados en odontología. Freepik El laboratorio inició el procedimiento de manera voluntaria y la Anmat se encuentra realizando el seguimiento del caso para garantizar que las unidades afectadas sean retiradas de circulación.