Quini 6: qué números salieron este miércoles 25 de marzo

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo este miércoles 25 de marzo. En su edición 3359 puso en juego más de $5.850.000.000 pero las principales modalidades volvieron a quedar vacantes, aunque hubo ganadores en el Siempre Sale.

En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números sorteados fueron el 10, 13, 18, 28, 34 y 37. El pozo de $956.767.253,40 quedó vacante ya que no hubo ganadores con seis aciertos y se acumula para el próximo sorteo.

En la Tradicional La Segunda, salieron el 11, 23, 27, 36, 40 y 42. Tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo de $956.767.253,40 volvió a quedar vacante.

En la Revancha, los números sorteados fueron el 12, 27, 28, 29, 36 y 42. El pozo de más de $3.290.913.813,60 también quedó sin ganador y se acumula para el próximo concurso.

En el Siempre Sale, los números favorecidos fueron el 03, 10, 18, 27, 33 y 39. Hubo 1 ganador oriundo de Esquina, provincia de Corrientes, con seis aciertos que se llevó el pozo completo de $266.295.924,00.

Quini 6 El Siempre Sale tuvo un ganador que se llevó el pozo completo. X

El próximo Quini 6: domingo 29 de marzo

Con todos los pozos principales acumulados sin ser reclamados, el próximo sorteo del domingo 29 de marzo de 2026 pondrá en juego un pozo estimado de $6.750.000.000.

El Quini 6 se puede jugar en cualquier agencia de lotería habilitada de todo el país. Para participar, hay que elegir seis números del 1 al 46 y apostar en alguna de sus modalidades. Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos del año.