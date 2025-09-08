Mundial Sub 20 en Chile: cuándo debuta Argentina y el llamativo precio de las entradas

El Mundial Sub 20 de la FIFA comenzará en septiembre y tendrá a Chile como anfitrión. Entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, se disputará el certamen juvenil más importante del planeta, donde se reúnen los futuros talentos del fútbol mundial.

Argentina será una de las selecciones protagonistas y miles de hinchas ya planifican su viaje para alentar a la albiceleste del otro lado de la cordillera. El torneo tendrá como sedes a Santiago, Rancagua, Talca y Valparaíso, cuatro ciudades con buena conexión desde Mendoza, lo que convierte al Mundial en una gran oportunidad para disfrutar de las futuras promesas del fútbol en vivo.

Argentina compartirá el Grupo D con Cuba, Nueva Zelanda e Italia, y jugará en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Uno de los datos que más sorprende es el valor accesible de los tickets. Las entradas generales parten desde los 4.600 pesos chilenos (5 USD) e incluyen la posibilidad de ver dos partidos en un mismo día. Estos son los precios generales que pueden varias según la localización en el estadio:

Todas las entradas se venden únicamente a través de la página oficial de la FIFA y se recomienda comprarlas con anticipación para los encuentros más esperados.

Calendario del Mundial Sub 20

La fase de grupos se disputará entre el 28 de septiembre y el 6 de octubre. Luego, el certamen continuará con las siguientes etapas:

Octavos de final: 7, 8 y 9 de octubre en las cuatro sedes.

Cuartos de final: 11 y 12 de octubre.

Semifinales: 15 de octubre en el Estadio Nacional y en el estadio Elías Figueroa.

Tercer puesto: 18 de octubre en el Estadio Nacional.

Final: 19 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago.

Cuándo juega Argentina y contra quién

La Selección Argentina integra el Grupo D, junto a Cuba, Nueva Zelanda e Italia, y disputará todos sus encuentros de la fase de grupos en el Estadio Elías Figueroa, en Valparaíso.

El debut será el 28 de septiembre ante Cuba, en lo que marcará el inicio del camino en el torneo. Luego, el equipo nacional se medirá el 1 de octubre frente a Nueva Zelanda y cerrará la fase de grupos el 4 de octubre contra Italia.