Las 4 figuras que no jugarán el Mundial Sub 20 para Argentina por negativa de sus clubes europeos

Tras la lista de 21 futbolistas que presentó Placente, hay 4 estrellas que no estarán presentes en el Mundial Sub 20 con la Selección argentina.

El pasado jueves por la noche, Diego Placente dio la nómina de los 21 futbolistas que viajarán a Chile para disputar el Mundial Sub 20 con la Selección argentina a fines de septiembre y comienzos de octubre. Entre los más destacados del fútbol argentino están Maher Carrizo, Ian Subiabre (River), Milton Delgado (Boca) y Santino Andino (Godoy Cruz).

A su vez también hay jugadores que ya muestran toda su calidad en el Viejo Continente como Gianluca Prestianni, quien tras el sí del Benfica podrá estar disputando el certamen mundialista y será una de las cartas más desequilibrantes del equipo de Placente. También estarán Julio Soler (lateral izquierdo del Bournemouth), Tomás Pérez (mediocampista de Porto), Alejo Sarco (delantero de Bayer Leverkusen) y Alaian Gómez (arquero de Valencia).

Sin embargo, como también suele suceder, el entrenador también sufrió varias bajas por culpa de la negativa de los clubes de Europa de no ceder a sus futbolistas. Entre todos los que se perderán el Mundial Sub 20, hay cuatro que serán ausencias de mucho peso: Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Valentín Carboni y Aaron Anselmino.

Ruberto, Echeverri y Mastantuono han sido compañeros de selección desde la categoría Sub 15. Foto: IG Franco Mastantuono Echeverri y Mastantuono no jugarán el Mundial Sub 20. Foto: IG Franco Mastantuono

Las cuatro joyas que no estarán presentes en el Mundial Sub 20 Las situaciones del futbolista del Real Madrid y Bayern Leverkusen ya eran casi sabidas hace una semana atrás. La AFA entabló charlas con los dos clubes, pero ninguno de los dos cambió su postura inicial y y las joyas finalmente no jugarán el torneo. Desde el lado del Merengue, Xabi Alonso considera una pieza fundamental al ex River en su esquema mientras que el Diablito hizo todo el esfuerzo por jugar el torneo, tanto el cuadro alemán como el Manchester City (dueño de su pase) comparten la misma opinión.