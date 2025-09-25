Se confirmaron los dos amistosos que jugará la Selección argentina ¡una semana antes del Mundial 2026!

En vistas a lo que será el debut en la Copa del Mundo, la Selección argentina disputará los últimos compromisos entre el 1° y 9 de junio. A qué rivales enfrentará.

La Scaloneta ya sabe contra qué selecciones se enfrentará en junio de 2026, en los amistosos previos al Mundial.

La Selección argentina ya dejó atrás el exitoso proceso de Eliminatorias y, de ahora en más, disputará varios partidos amistosos para llegar con rodaje al Mundial 2026. Mientras se prepara para la gira de octubre, la Albiceleste ya conoce los dos rivales con los que jugará en la semana previa al debut en Estados Unidos-México-Canadá.

La confirmación llegó nada menos que en la voz de Claudio Tapia, el presidente de la AFA, que en diálogo con Diario Olé contó que firmó un convenio para disputar los últimos dos compromisos antes de la cita mundialista entre el 1° y 9 de junio, ambos en suelo estadounidense.

La selección argentina jugará contra México y Honduras previo al debut mundialista Además de eso, el Chiqui reveló a qué selecciones enfrentará el combinado de Lionel Scaloni durante las fechas pactadas. "Si bien falta la fecha de marzo, están confirmados los amistosos previos al Mundial de junio con México y Honduras. Faltan definir los estadios aún", soltó el mandamás.

Scaloni reacción a Messi Scaloni ya conoce la agenda casi completa de amistosos rumbo al Mundial 2026 Fotobaires

Por otra parte, Tapia también se refirió a la Finalissima contra España y, si bien expresó que todavía no es seguro que se dispute en marzo (hay muchas chances de que eso suceda), dejó una sentencia al respecto: "Tenemos la posibilidad de jugarla y tenemos la obligación de lograr un título más".