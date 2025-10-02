Tremendos palazos de la prensa francesa a Lamine Yamal tras el 2-1 del PSG ante Barcelona por la Champions: "Balones de Oro"

Los principales medios de Francia apuntaron contra Lamine Yamal tras la agónica victoria del PSG en España. Claro, con foco especial en el Balón de Oro ganado por Dembelé.

El PSG le ganó al Barcelona de Yamal y los medios de Francia no lo dejaron pasar.

A días de la ceremonia del Balón de Oro, donde Ousmane Dembelé le ganó la pulseada a Lamine Yamal y se quedó con el galardón de 2025, Barcelona y PSG protagonizaron el gran atractivo de la segunda fecha de la Champions League. Sin varias de sus figuras, los de Luis Enrique se llevaron un agónico 2-1 como visitantes y generaron el estallido de los principales medios de Francia.

Los palazos de los medios de Francia a Lamine Yamal tras la victoria del PSG En ese contexto, L'Équipe, el más prestigioso de aquel país, dedicó la tapa de este jueves al triunfo de los parisinos en el Olímpico de Montjuic con dedicatoria especial para la joya del Blaugrana de apenas 18 años: "Balones de Oro", título. Además, fue acompaña de una foto del portugués Vitinha, quien quedó tercero en la votación.

La ausencia de Dembelé (no jugó por lesión) y otras estrellas del PSG también alimentaron los picantes palazos de los medios franceses a Yamal, sobre todo apuntando a que, a pesar de eso, no tuvo su mejor noche. De hecho, L'Équipe lo puntuó con una calificación de 5 y destacó el partido defensivo de Nuno Mendes.

"Feroz en defensa, deslumbrante en ataque, el portugués acabó asqueando a Lamine Yamal y cerró sin duda el debate en torno a quién es el mejor lateral izquierdo del mundo", sentenció el prestigioso medio en referencia al defensor que terminó 10° en la lista final del Balón de Oro. Por otra parte, el diario Le Provence enfatizó en la actuación del 10 del Barcelona y resaltó que los hinchas parisinos le recordaron su derrota en el galardón.