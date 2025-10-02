Fue campeón en Atlético de Madrid y el Arsenal, jugó dos Mundiales y aseguran que "se va a retirar en Boca"
Un futbolista que vistió los colores del Atlético de Madrid y conquistó 8 títulos en Europa, pondría punto final a su carrera vistiendo la casaca xeneize.
En los últimos mercado de pases, Boca incorporó futbolistas de clase mundial como Edinson Cavani o Leandro Paredes. Sin embargo, varias figuras mundiales han asegurado que siempre tienen el deseo de vestir la camiseta azul y oro y poder jugar un partido en la Bombonera.
A pesar de que aún faltan más de tres meses para el mercado de pases, ya comenzaron a sonar posibles refuerzos en el cuadro de la Ribera y en las últimas horas, Augusto César, periodista de ESPN que sigue el día a día de Boca, reveló que Lucas Torreira, mediocampista uruguayo campeón con el Atlético de Madrid y Arsenal, tiene como deseo retirarse en Boca.
“Puedo decir que Torreira se va a retirar en Boca“, sostuvo la fuente citada en Equipo F para sorprender a todos con la medida que tomó el oriundo de Fray Bentos, quien posee contrato con el Galatasaray, club en el cual ganó 5 de los 8 títulos de su carrera profesional, hasta el 30 de junio de 2028. Además, para esa temporada, el charrúa cumpliría los 32 años y en caso de no sufrir lesiones, llegará de gran manera.
Lucas Torreira y su deseo de jugar en Boca
Lucas Torreira manifestó en varias oportunidades su fanatismo por el Xeneize y el deseo de vestir la camiseta del cuadro que preside Juan Román Riquelme: “Tengo claro que Galatasaray va a ser mi último club en Europa y quiero ir a Boca no de muy grande porque miro mucho el fútbol argentino y las redes sociales y no es un fútbol fácil. Boca es muy grande y todo el mundo está pendiente del club, por lo que todo el tiempo tenés que estar de la mejor manera”, sentenció en una de sus últimas declaraciones.
“Este tiempo que me queda estar en Europa me estaré preparando para ese desafío, que considero que será el desafío más importante de mi vida. No quiero pasar por vende humo ni pasar por eso, pero yo me muero por jugar en Boca. Es la verdad. Soy muy honesto y cada vez que me toca hablar lo hago con mucha naturalidad y expreso mi sentimiento porque ya aprendí que en esto del fútbol hay que manejarse con sentimientos y con la verdad”, agregó.
A su vez, reconoció que tuvo charlas con su amigo personal, Cavani, y el presidente del club: “Yo deseo con alma y vida poder jugar en Boca, hablo mucho con Román, soy muy amigo de Edi también. Hemos tenido nuestras charlas y pensando un montón y hablando, pero también entiendo la realidad del club, del país y mi realidad, que hoy soy parte del Galatasaray”.