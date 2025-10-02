Fue campeón en Atlético de Madrid y el Arsenal, jugó dos Mundiales y aseguran que "se va a retirar en Boca"

Un futbolista que vistió los colores del Atlético de Madrid y conquistó 8 títulos en Europa, pondría punto final a su carrera vistiendo la casaca xeneize.

En los últimos mercado de pases, Boca incorporó futbolistas de clase mundial como Edinson Cavani o Leandro Paredes. Sin embargo, varias figuras mundiales han asegurado que siempre tienen el deseo de vestir la camiseta azul y oro y poder jugar un partido en la Bombonera.

A pesar de que aún faltan más de tres meses para el mercado de pases, ya comenzaron a sonar posibles refuerzos en el cuadro de la Ribera y en las últimas horas, Augusto César, periodista de ESPN que sigue el día a día de Boca, reveló que Lucas Torreira, mediocampista uruguayo campeón con el Atlético de Madrid y Arsenal, tiene como deseo retirarse en Boca.

Lucas Torreira Galatasaray 24374.jpg Lucas Torreira se va a retirar jugando en Boca.

“Puedo decir que Torreira se va a retirar en Boca“, sostuvo la fuente citada en Equipo F para sorprender a todos con la medida que tomó el oriundo de Fray Bentos, quien posee contrato con el Galatasaray, club en el cual ganó 5 de los 8 títulos de su carrera profesional, hasta el 30 de junio de 2028. Además, para esa temporada, el charrúa cumpliría los 32 años y en caso de no sufrir lesiones, llegará de gran manera.

Lucas Torreira y su deseo de jugar en Boca Lucas Torreira manifestó en varias oportunidades su fanatismo por el Xeneize y el deseo de vestir la camiseta del cuadro que preside Juan Román Riquelme: “Tengo claro que Galatasaray va a ser mi último club en Europa y quiero ir a Boca no de muy grande porque miro mucho el fútbol argentino y las redes sociales y no es un fútbol fácil. Boca es muy grande y todo el mundo está pendiente del club, por lo que todo el tiempo tenés que estar de la mejor manera”, sentenció en una de sus últimas declaraciones.