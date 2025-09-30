Con la presencia de Riquelme, Boca aprobó el balance 2024/25 con una cifra récord de superávit

Boca anunció la aprobación del balance del último año con un superávit histórico que superó el obtenido en el 2024.

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, y el vicepresidente Jorge Amor Ameal encabezaron la reunión de Comisión Directiva y se convocó a la Asamblea General Ordinaria para el próximo 29 de octubre en la que se presentará la memoria y balance del ejercicio 2025.

El club anunció un superávit histórico de 35.000.000.000 de pesos (más de 25 millones de dólares) al cierre del ejercicio, superando al del año pasado ($11.573.705.965 pesos), que ya había sido récord en su momento. Durante la reunión, los directivos repasaron las gestiones realizadas y el plan de obras de infraestructura en curso, las cuales buscan modernizar las instalaciones y preparar el terreno para la futura ampliación del estadio la Bombonera donde se está renovando la fachada, especialmente sobre la entrada de la calle Brandsen 805, además de mejorar las oficinas de socios y el pasillo de acceso.

El comunicado oficial de Boca Juniors Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1973127174103470098&partner=&hide_thread=false Con la presencia del presidente Juan Román Riquelme y las máximas autoridades de la institución, este lunes la Comisión Directiva de Boca Juniors celebró una nueva reunión ordinaria con motivo de la presentación de la Memoria y Balance General e informe de la Comisión… pic.twitter.com/a9FDYFsiPZ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 30, 2025

También se remodelaron las cocheras y el playón de estacionamiento, ganando espacio y mejorando la seguridad con la incorporación de luminarias LED y cámaras de seguridad. Además, en el complejo Pedro Pompilio, se está finalizando un nuevo comedor de 400 m² para el fútbol femenino que también incluirá oficinas y nuevos espacios de diseño en la estructura que antes era utilizada como gimnasio.

Por su parte, en el predio que el club posee en Ezeiza, el plantel volvió a practicar hoy bajo el mando del ayudante de campo Claudio Úbeda mientras se espera la reaparición del entrenador Miguel Ángel Russo, que permanece en reposo en su domicilio tras su internación la semana pasada en el sanatorio Fleni, luego de superar un cuadro de deshidratación y valores altos de bilirrubina.