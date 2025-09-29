La dura reflexión de Navarro Montoya sobre el presente de Marchesín: "El arco de Boca es para arqueros que..."

Tras la derrota ante Defensa y Justicia, Marchesín fue muy cuestionado por no salir en el segundo gol y el Mono Navarro Montoya analizó su actuación.

Boca Juniors no logró mantener su nivel tras tres triunfos al hilo y ya acumula tres fechas sin sumar de a tres. Este sábado, cayó ante Defensa y Justicia por 2-1 sobre el final y quedó fuera de la clasificación a Libertadores. Uno de los que más expuestos quedaron fue Agustín Marchesín, que hace un tiempo comenzó a ser resistido por parte de la hinchada.

En Florencio Varela se le cuestionó mucho el no haber salido en el tiro libre que desembocó en el segundo gol de Osorio, y hasta se ganó algunos reproches de Leandro Paredes. En medio de las críticas que está recibiendo, apareció Carlos Navarro Montoya, una eminencia histórica en el arco xeneize, quien hizo una profunda reflexión respecto del presente del arquero de 37 años este lunes en diálogo con Radio Del Plata.

El segundo gol de Defensa y Justicia a Boca El segundo gol de Osorio para el 2-1 de Defensa y Justicia

"Para mí el centro del gol está posicionado muy adentro, por eso no toma la determinación de salir. Hoy en día los arqueros se ponen muy adentro del arco y el primer efecto que tiene eso es que le genera problemas en el juego aéreo", comenzó a analizar el Mono respecto del tanto del 2-1. Y agregó en el mismo sentido: "Es un defecto de la mayoría de los arqueros hoy en día, que en todas las jugadas de pelota parada se colocan muy adentro del arco. Toman una posición cautelosa, que los hace quedar muy lejos de todo, y por eso vemos que los arqueros no salen".

Por su parte, destacó los atributos que debe tener un portero del cuadro de la Ribera: "El arco de Boca es un arco para arqueros que salvan al equipo y en los últimos tiempos, lamentablemente, al revés de lo que sucedió cuando comenzó, Agustín no está salvando al equipo. Entonces, es una demanda normal para un arquero de Boca", apuntó, dejando en claro cuál cree que es el principal déficit de Marchesín..