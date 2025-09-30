La tajante respuesta de Chiquito Romero sobre si extraña el arco de Boca

Sergio Romero apareció en la gala de los Martín Fierro y un periodista lo abordó con una consulta sobre su situación en Boca. El arquero respondió sin vueltas.

Chiquito Romero no juega en Boca hace casi un año y es un hecho que se irá libre en diciembre. Foto: IG: @sergioromero

En un momento donde el nivel de Agustín Marchesín es de lo más discutido en el mundo Boca por sus errores ante Central Córdoba y Defensa y Justicia, Sergio Romero tuvo una inesperada aparición pública y dejó una frase que quedó merodeando por los aires de Brandsen 805.

A casi un año de su último partido con la camiseta del Xeneize (0-0 ante Huracán en Parque Patricios el 24 de noviembre de 2024), el arquero se hizo presente en la gala de los Martín Fierro en Puerto Madero y pasó a buscar a su esposa Eliana Guercio al finalizar el evento. Resulta que un hincha lo reconoció y lo abordó con una pregunta directa.

Las picantes preguntas a Chiquito Romero a la salida de los Martín Fierro "Chiquito, ¿cuándo volvés a Boca? Volvé a Boca, Chiquito", le preguntó el periodista de Farándula Show a un Chiquito que se encontraba en el interior de su auto. "Nunca me fui", respondió entre risas. Pero la siguiente consulta fue incluso más punzante "¿Extrañás el arco de Boca?".

Sin embargo, el histórico arquero de la Selección argentina respondió sin vueltas. "Sí, obvio", sentenció Romero justo antes de retirarse del lugar. El video fue publicado en las redes y rápidamente se viralizó entre los hinchas del Xeneize.