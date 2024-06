La sorpresiva frase de Lucas Torreira sobre la posibilidad de jugar en Boca: "No quiero pasar por vendehumo, pero..."

La dirigencia de Boca parece estar enfocada en la actualidad. Lo demuestra la preocupación sobre el resultado ante Platense, que llevó al presidente Juan Román Riquelme a hablar con el plantel. Sin embargo, no por eso no deja de pensar en el futuro y no solamente en el presente plantel (renovó a Chiquito Romero) sino en los nombres con los que puede reforzarse.

En este marco, uno de los viejos anhelos de la dirigencia, el volante Lucas Torreira, brindó una entrevista con ESPN y ratificó su deseo de jugar en Boca, como ya lo ha manifestado en otras ocasiones, Lógicamente, sus dichos generan expectativa ante la proximidad de un mercado de pases.

Sobre las ganas de jugar en el club, señaló: "Yo no quiero pasar por vendehumo, pero yo me muero por jugar en Boca la verdad. Soy muy honesto. Y cada vez que me toca hablar lo hablo con mucha naturalidad y expreso mis sentimientos porque ya he aprendido en esto del fútbol que a veces hay que manejarse con los sentimientos y con la verdad. Yo deseo con alma y vida poder jugar en Boca, hablo mucho con Román. Soy muy amigo de Edi (Cavani) también y hemos tenido nuestras charlas también, pero también entiendo la realidad del club, del país, mi realidad también que hoy soy parte del Galatasaray".

Luego, se refirió al motivo por el cual no le parece fácil que sea en este mercado. "Acabo de renovar mi contrato hasta 2028 y no es fácil. No es que por más de que sea un sueño un día me levante cruzado y diga 'me voy para Argentina', porque no es así. Ojalá fuera tan fácil y yo tuviera la posibilidad de venir. Pero sí que tengo claro de que Galatasaray va a ser mi último club en Europa y quiero venir a Boca no de muy grande, porque consumo mucho el fútbol argentino, las redes sociales, ustedes (periodistas) que hablan muchísimo, y no es un fútbol fácil", agregó.

"La de Boca es una camiseta muy grande que todo el mundo está pendiente del club. No hay un día de descanso. Y considero que para llegar a Boca hay que llegar de la mejor manera, así que bueno, este tiempo que me toca estar en Turquía me estaré preparando para ese desafío que yo considero que va a ser el desafío más importante de mi vida", sentenció.

Lucas Torreira tiene 28 años y reciente gritó campeón de la Superliga de Turquía con el Galatasaray. Ha jugado en equipos como Arsenal y Atlético de Madrid, además de compartir plantel con Edinson Cavani en la Selección de Uruguay.