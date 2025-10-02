La tremenda sentencia de Jorge Valdano, leyenda del Real Madrid, sobre Julián Álvarez: "Juega como los..."

Jorge Valdano, campeón del mundo con la Selección argentina en 1986, llenó de elogios a la Araña tras su gran presente en el Atlético de Madrid.

Julián Álvarez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. La Araña es la gran figura del Atlético de Madrid del Cholo Simeone y en sus últimos tres compromisos convirtió 6 goles (3 ante el Mallorca, 2 frente al Real Madrid y 1 ante el Frankfurt) y brindó 3 asistencias. Todo esto y mucho más le valen para ser la gran estrella del Colchonero y uno de los mejores jugadores del mundo.

Ahora, quien quedó rendido ante sus pies fue Jorge Valdano, campeón del mundo con la Selección argentina en México 1986 y leyenda del Real Madrid. En diálogo con Fútbol en Movistar Plus+ de España, el histórico futbolista lanzó una tremenda sentencia sobre el oriundo de Cachín que ya da la vuelta al mundo: "Juega como los dioses y corre como uno cualquiera, su entrega en el campo tiene un efecto multiplicador en la actitud del resto de los jugadores".

Jorge Valdano rendido a los pies de Julián Álvarez Por otro lado, Valdano resaltó ese estilo de juego en el que se antepone el beneficio del grupo por sobre las ambiciones personales, destacando la importancia de tener una estrella que coloque lo colectivo por delante de lo individual para potenciar el rendimiento del equipo: "Esto tiene un efecto de contagio extraordinario. Si la gran figura del equipo se exprime de esa manera, ¿qué le queda a los demás? El Atlético de Madrid es un equipo muy sacrificado, pero resulta que su máxima figura es de los más sacrificados", sentenció.

Julián Álvarez Jorge Valdano se deshizo en elogios sobre Julián Álvarez. EFE

Por último, Jorge Valdano aseguró que a pesar de que ya tiene una Copa del Mundo y dos Copas Américas con la Albicelestes a sus 25 años, Julián Álvarez aún no llegó al nivel máximo en su carrera y destacó que lo mejor está por venir: "Julián Álvarez tiene un nivel creciente y todavía no ha encontrado el techo”, cerró.