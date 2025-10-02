La "amenaza" de Trump sobre el Mundial 2026 y la tajante respuesta de Gianni Infantino: "La FIFA toma las decisiones"

El presidente de los Estados Unidos amenazó a varias ciudades que serán sedes en el Mundial 2026 y recibió una contundente respuesta por parte de la FIFA.

Faltan 9 meses para que comience el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Este certamen mundialista que tendrá 48 selecciones por primera vez en su carrera tendrá varias sedes en los tres países de Norteamérica y contará con la presencia de millones de personas que aman este deporte y desean ver a sus combinados nacionales levantar el tan ansiado trofeo que defiende la Selección argentina (vigente campeón del mundo).

En las últimas horas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a ciudades gobernadas por los demócratas con quitarles partidos de la competición si las considera inseguras, ya que en breve también se vienen las elecciones presidenciales y Trump es la cara del partido republicano.

La amenaza de Trump sobre el Mundial 2026 y la contundente respuesta de la FIFA "Si creemos que alguna ciudad puede ser siquiera un poco peligrosa para el Mundial dado que se juega en tantas sedes, no lo permitiremos. Moveremos un poco las cosas. Pero espero que no sea necesario", sentenció el pasado viernes el mandatario norteamericano desde el Despacho Oval. Incluso apuntó contra las ciudades como Seattle o San Francisco (ciudades gobernadas por los demócratas), ya que considera que “"están gobernadas por lunáticos de la izquierda radical que no saben lo que hacen".

Trump e Infantino en el acto de anuncio del sorteo del Mundial

Esta frase no pasó desapercibida y rápidamente quien se expresó al respecto fue el Vicepresidente de la FIFA y mano derecha de Gianni Infantino, Victor Montagliani: "Si tuviera que hacer algo cada vez que un político habla, ya sea un presidente, un senador o un congresista, no podría hacer mi trabajo. La realidad es que estamos centrados en las 16 sedes y esto es un torneo de la FIFA. La FIFA toma las decisiones, es su jurisdicción. Con todo el respeto a los líderes mundiales, el fútbol les supera", aseguró el italiano.