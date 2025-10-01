Filtran la que sería la camiseta suplente de Argentina en el Mundial 2026, ¿con una cábala de Qatar 2022?

Se filtró la nueva camiseta suplente de la Selección para el Mundial 2026. El modelo apuesta al negro como color predominante y conserva un guiño a Qatar 2022.

Julián Álvarez y Enzo Fernández, festejando el segundo gol de la Argentina a Polonia en Qatar 2022.

La Selección argentina podría estrenar en el Mundial 2026 una camiseta suplente muy distinta a la que utilizó en el el Mundial de Qatar 2022. Según reveló el sitio especializado Opaleak, la indumentaria alternativa tendrá el negro como color base, en reemplazo del violeta que vistió al equipo en la última Copa del Mundo.

La filtración, difundida este miércoles, ya despertó expectativa entre los hinchas y coleccionistas. Si bien la AFA todavía no confirmó el diseño, Opaleak es reconocido por anticipar lanzamientos de camisetas de selecciones y clubes en todo el mundo.

La nueva camiseta suplente de la Selección tendría el negro como base y un guiño a Qatar 2022

Más allá del cambio de color, la prenda mantendría detalles y símbolos que, según la tradición, fueron considerados “cábala” en Qatar 2022, cuando Argentina levantó la Copa. Esa continuidad busca reforzar la conexión con el plantel y con los supersticiosos hinchas argentinos.

En 2022, el violeta de la suplente generó debate pero terminó siendo parte de la historia: fue la camiseta utilizada en la victoria contra Polonia en la fase de grupos, un duelo clave en el camino al título. Ahora, la apuesta por el negro aparece como una ruptura estética, pero sin abandonar ese guiño a la mística.