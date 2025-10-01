Nuevo dolor de cabeza para Lionel Scaloni: un defensor sufrió una dura lesión en la previa del Mundial 2026

El entrenador Lionel Scaloni está afinando el lápiz para dar a conocer en las próximas horas la lista de convocados de cara a la Fecha FIFA de octubre que tendrá a la Selección argentina afrontando dos amistosos contra Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos.

En este contexto, el DT no podrá contar en estos dos partidos (ni en la siguiente jornada de noviembre) con un defensor candidato a estar presente en el Mundial 2026 : Facundo Medina .

El Olympique Marsella confirmó en las últimas horas que el zaguero de 26 años estará al menos dos meses inactivo: " Facundo Medina , lesionado durante el partido contra el Ajax de Ámsterdam ayer por la noche, sufre un esguince en el tobillo derecho y estará apartado de los terrenos de juego durante casi dos meses. El Olympique de Marsella le desea a Facundo una pronta recuperación y espera verle lo antes posible de vuelta en los terrenos de juego".

El informe médico se dio a conocer tras la salida del ex River Plate y Talleres de Córdoba en el duelo que el equipo francés afrontó contra el Ajax por la Champions League. El conjunto de Roberto De Zerbi ganó 4-0, pero la mala noticia fue la salida anticipada del argentino a los 35 minutos de partido. Leonardo Balerdi, otro defensor en la órbita de Scaloni , no sumó minutos por una molestia.

La baja de Medina se suma a una larga lista de defensores argentinos lesionados en este tramo final de 2025. Lisandro Martínez todavía no reapareció en Manchester United tras la rotura de ligamentos en febrero, mientras que Nehuén Pérez se rompió el tendón de Aquiles con Porto hace apenas unos días.

Facundo Medina marca a Nicolás Tagliafico. Foto: @Argentina Facundo Medina marca a Nicolás Tagliafico durante un entrenamiento de la Selección. Foto: @Argentina

Argentina afrontará a Venezuela el viernes 10 de octubre en Miami y a Puerto Rico el lunes 13 en Chicago. Luego tendrá otros dos amistosos en noviembre en Angola e India, y cerrará el año con el sorteo del Mundial 2026 el 12 de diciembre en Washington DC. Scaloni evalúa alternativas inesperadas en defensa como Agustín Giay y Lautaro River.

En Marsella también lo sufren: el argentino no podrá jugar los próximos compromisos de Champions ante Sporting Lisboa y Atalanta, en un momento clave para el equipo que pelea en Ligue 1 y busca avanzar en Europa.