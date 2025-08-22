Mundial 2026: Gianni Infantino y Donald Trump confirmaron la fecha y la sede del sorteo de grupos

El evento será el 5 de diciembre en Washington, con Trump e Infantino como anfitriones. Será la cuenta regresiva para el Mundial 2026, con 48 selecciones.

Donald Trump y Gianni Infantino confirmaron el día y sede del sorteo del Mundial 2026.

El sorteo del Mundial 2026 ya tiene fecha y sede confirmada, será el próximo 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, un anuncio que llegó de la mano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del titular de la FIFA, Gianni Infantino.

El acto marcará el inicio oficial de la cuenta regresiva hacia el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y que por primera vez en la historia tendrá 48 selecciones participantes.

Trump, acompañado por su vicepresidente James David Vance, destacó la magnitud del evento: “Cada partido será como un Super Bowl, el evento más grande en la historia del deporte”.

Trump e Infantino posan con el ticket oficial de la Copa del Mundo 2026 Trump e Infantino posan con el ticket oficial de la Copa del Mundo 2026 EFE Además, subrayó que la elección del Kennedy Center no es casualidad, fue debido a que la capital estadounidense no será sede de ningún partido del certamen, por lo que la ceremonia del sorteo será la forma de darle protagonismo en medio de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país.

Por su parte, Infantino remarcó la trascendencia de este Mundial: “Estamos uniendo al mundo aquí, en Estados Unidos. Y estamos muy orgullosos de ello”.