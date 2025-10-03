El llamativo ranking que pone a Godoy Cruz y a Independiente Rivadavia entre los destacados

Un informe de una reconocida big data de fútbol situó al Tomba y a la Lepra en un lugar para resaltar.

Alfredo Berti y Walter Ribonetto son los conductores de dos de los planteles más jóvenes de primera división.

El reconocido sitio Data Moroni, encargado de elaborar informes vinculados a la big data del fútbol argentino, presentó esta semana un llamativo ranking de clubes de primera división que destaca el trabajo que vienen haciendo tanto Godoy Cruz como a Independiente Rivadavia.

El informe tuvo como punto de partida posicionar a los 30 clubes de la Liga Profesional según la edad promedio de cada uno de sus planteles, tomando como referencia a los jugadores utilizados con más de 800 minutos en cancha.

Gv2aIgFW4AAzgFV El plantel de Banfield es el más joven de primera división, con un promedio de poco más de 24 años por jugador.

El ranking es liderado por Banfield, cuyo plantel es el más joven de primera división, con un promedio de 24,67 años, mientras que, en el otro extremo del escalafón, aparece Belgrano con una media de 30,44 años.

Godoy Cruz e Independiente Rivadavia entre los destacados Por su parte, los dos clubes mendocinos de primera división figuran dentro de los planteles más jovenes en competir actualmente en el fútbol argentino. Apenas por debajo del mencionado Banfield está el Tomba, con un promedio de edad de 24,71 años, mientras que la Lepra aparece en el escalón siguiente, con 25,31 años, por lo que los dos representantes mendocinos están dentro de los tres planteles más jóvenes de la actualidad.