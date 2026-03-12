Vacunación antigripal: estos son los lugares disponibles para vacunarse en Godoy Cruz

Godoy Cruz confirmó que se sumó a la campaña nacional de vacunación antigripal 2026, que ya comenzó en todo el país. El objetivo es reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por el virus de la influenza en la población de riesgo.

En este contexto, la vacuna se aplica de manera gratuita en diferentes centros de salud del departamento. De esta manera, las autoridades sanitarias buscan fortalecer la prevención antes de los meses de mayor circulación del virus.

La campaña está destinada principalmente a los grupos considerados prioritarios. Por lo tanto, podrán recibir la vacuna:

Cabe destacar que las personas de entre 2 y 64 años que presenten factores de riesgo deberán asistir con certificado médico que acredite su condición.

Entre los factores de riesgo incluidos en la campaña se encuentran distintas enfermedades o condiciones de salud que pueden aumentar las complicaciones frente a una infección por influenza.

Este miércoles 3 de abril comenzó la vacunación antigripal Foto: Freepik Vacunación antigripal Foto: Freepik

¿Dónde vacunarse en Godoy Cruz?

Las dosis se aplican en centros de salud municipales y provinciales distribuidos en distintos barrios del departamento. Por lo que, permite facilitar el acceso a la vacunación para la comunidad.

Centros de salud municipales

“Dr. Arturo Oñativia” CAPS 304: Laguna de la Niña Encantada y Lago de la Esquina, barrio Fuchs (Benegas). Aquí, la atención es de lunes a viernes, de 8 a 17.

“Don Andrés Martín” CAPS 305: Las Chimbas y Salvador Civit, barrio FOECYT (Presidente Sarmiento). En este centro se atiende de lunes a viernes, de 8 a 16.30.

“Arturo Illia” CAPS 908: Juncal 1890, Villa del Parque. La atención aquí es de lunes a viernes, de 9 a 17.

Más opciones en Centros de salud provinciales