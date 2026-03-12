Vacunación antigripal: estos son los lugares disponibles para vacunarse en Godoy Cruz
La campaña de vacunación antigripal ya inició en Mendoza y Godoy Cruz dispuso de centros para colocarse la dosis.
Godoy Cruz confirmó que se sumó a la campaña nacional de vacunación antigripal 2026, que ya comenzó en todo el país. El objetivo es reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por el virus de la influenza en la población de riesgo.
En este contexto, la vacuna se aplica de manera gratuita en diferentes centros de salud del departamento. De esta manera, las autoridades sanitarias buscan fortalecer la prevención antes de los meses de mayor circulación del virus.
Vacunación antigripal: quiénes se la deben colocar
La campaña está destinada principalmente a los grupos considerados prioritarios. Por lo tanto, podrán recibir la vacuna:
- Personal de salud.
- Niños de entre 6 y 24 meses.
- Personas gestantes, en cualquier trimestre del embarazo.
- Puérperas, hasta 10 días después del parto.
- Personas de entre 25 meses y 64 años con factores de riesgo.
- Mayores de 65 años.
- Personas con obesidad mórbida, es decir con índice de masa corporal mayor a 40 kg/m².
Cabe destacar que las personas de entre 2 y 64 años que presenten factores de riesgo deberán asistir con certificado médico que acredite su condición.
Entre los factores de riesgo incluidos en la campaña se encuentran distintas enfermedades o condiciones de salud que pueden aumentar las complicaciones frente a una infección por influenza.
¿Dónde vacunarse en Godoy Cruz?
Las dosis se aplican en centros de salud municipales y provinciales distribuidos en distintos barrios del departamento. Por lo que, permite facilitar el acceso a la vacunación para la comunidad.
Centros de salud municipales
- “Dr. Arturo Oñativia” CAPS 304: Laguna de la Niña Encantada y Lago de la Esquina, barrio Fuchs (Benegas). Aquí, la atención es de lunes a viernes, de 8 a 17.
- “Don Andrés Martín” CAPS 305: Las Chimbas y Salvador Civit, barrio FOECYT (Presidente Sarmiento). En este centro se atiende de lunes a viernes, de 8 a 16.30.
- “Arturo Illia” CAPS 908: Juncal 1890, Villa del Parque. La atención aquí es de lunes a viernes, de 9 a 17.
Más opciones en Centros de salud provinciales
- CAPS 04 “Dr. Jorge Gazzul” – Pablo Iglesias 3440, barrio Los Glaciares.Lunes a viernes de 9 a 16 / sábado de 8 a 11.
- CAPS 08 “Barrio Huarpes II” – Soldado Barigorria 1255.Lunes a viernes de 8 a 13 / sábado de 8 a 11.
- CAPS 27 “San Francisco” – Independencia 3.Lunes a viernes de 8 a 13 / sábado de 8 a 11.
- CAPS 28 “Dr. Juan Maurín Navarro” – Cervantes 2686.Lunes a viernes de 8 a 15 / sábado de 8 a 11.
- CAPS 29 “Roberto Chediak” – Renato Della Santa 1910.Lunes a viernes de 8 a 15 / sábado de 8 a 11.
- CAPS 30 “Dr. Aldo Moisés Dapas” – Colón 339.Lunes a viernes de 8 a 18 / sábado de 8 a 11.
- CAPS 134 “Padre Jorge Contreras” – Las Magnolias 1000, barrio Soeva Norte.Lunes a viernes de 8 a 17 / sábado de 8 a 11.
- CAPS 149 “Dr. Ramón Carrillo” – El Plumerillo 2420, barrio Suárez.Lunes a viernes de 9 a 16 / sábado de 8 a 11.
- CAPS 150 “Dr. Daniel Rebollo” – Bahía Buen Suceso y Puerto San José, junto al Polideportivo N°3.Lunes a viernes de 8 a 16 / sábado de 8 a 11.
- CAPS 168 “La Estanzuela” – Mathus Hoyos 2199, barrio Dolores Prats.Lunes a viernes de 7 a 18 / sábado de 8 a 11.
- CAPS 172 “Alicia Moreau de Justo” – Barrio Alicia Moreau de Justo.Lunes a viernes de 8 a 13 / sábado de 8 a 11.
- CAPS 204 “Barrio Sarmiento” – Salvador Arias 2099.Lunes a viernes de 8 a 17 / sábado de 8 a 11.
- CAPS 515 “Sol y Sierra” – Segundo Sombra y Dique Philip.Lunes a viernes de 7 a 14 / sábado de 8 a 11.