Independiente Rivadavia vs. River Plate: la fecha y la sede que pican en punta para la semifinal

River Plate venció 1 a 0 este jueves a Racing en Rosario por el último encuentro de cuartos de final de la Copa Argentina y de esta manera quedaron conformadas las dos llaves de semifinales del certamen. Al Millonario ya lo esperaba Independiente Rivadavia , que dejó en el camino a Tigre, hace ya algunas semanas.

Por el otro lado, se enfrentarán Argentinos Juniors , que eliminó a Lanús, y Belgrano de Córdoba , que se clasificó gracias a su victoria ante Newell's Old Boys.

Respecto al encuentro entre el equipo de Alfredo Berti y el de Marcelo Gallardo , apenas finalizado el encuentro en el Gigante de Arroyito ya se conocieron las posibles fechas en las que se disputará ese duelo y, también, las sedes que pican en punta.

SEMIS CONFIRMADAS @RiverPlate se llevó el último boleto hacia las Semifinales de la 13º edición de #NuestraCopa ¿¡¿QUIÉN DE ESTOS 4 SERÁ EL CAMPEÓN?!? #CopaArgentinaAXIONenergy pic.twitter.com/xQsL8IeYFY

De acuerdo a la programación del Torneo Clausura , y teniendo en cuenta que River Plate ya no participa de la Copa Libertadores de América, el calendario le facilita las cosas a la organización de la Copa Argentina .

Es por eso que hay varias posibilidades, aunque todo apunta a la semana previa o a la semana posterior al domingo 26 de octubre, ya que en Argentina se celebrán las Elecciones Legislativas y no habrá fecha de Primera División.

De esta manera, el encuentro se jugaría el miércoles 22, o el viernes 24 o el miércoles 29 de octubre. Para los dos equipos se trata de fechas "cómodas" de acuerdo al calendario.

La Lepra, en la previa, del partido ante River juega por la fecha 13 ante Banfield. Mientras que el Millonario, en esa jornada, visita a Talleres de Córdoba, ambos el fin de semana del 19 de octubre.

La competencia local continuará el siguiente fin de semana de las elecciones, el del domingo 2 de noviembre. River allí recibe a Gimnasia de la Plata e Independiente visita a Aldosivi. El equipo de Gallardo el siguiente fin de semana, el del 9 de noviembre, juega el clásico ante Boca.

Respecto a la sede, hay grandes chances de que el Gigante de Arroyito, en Rosario, y La Pedrera, de Villa Mercedes, San Luis, sean los escenarios para las semifinales. De esta manera, Lepra-River sería en San Luis y Argentinos Juniors-Berlgrano, en Rosario.