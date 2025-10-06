El Tomba se ilusiona de cara al clásico con la Lepra: qué debe pasar para que recupere a un jugador clave

El Tomba y la Lepra vuelven a verse las caras en Primera División . El encuentro será el próximo domingo 12 de octubre, por la fecha 12 del Torneo Clausura, a las 16.45 en el estadio Bautista Gargantini .

Ambos, con la obligación de sumar de a tres por el mal momento en el torneo local. Godoy Cruz , hundido en la tabla de posiciones, penúltimo en la Zona B, sólo por encima de Independiente de Avellaneda , al que ayer no le pudo ganar de local.

Independiente Rivadavia , que se ilusiona con la Copa Argentina , en el certamen doméstico juega este lunes con Racing en Avellaneda y ni un triunfo lo mete en zona de clasificación a los playoff.

Es decir, el clásico será especial para los dos equipos mendocinos que tiene la Primera División del fútbol argentino.

Godoy Cruz podría contar con su jugador estrella en el clásico con Independiente Rivadavia . ¿Qué debe pasar? Que la Selección argentina quede eliminada en los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile .

El equipo de Diego Placente se metió entre los 16 mejores luego de ganar su grupo, con Santino Andino como gran protagonista. Y ahora debe enfrentar a Nigeria, el próximo miércoles a las 16.30.

Santino Andino 1 Santino Andino, la gran promesa del Tomba. Instagram Santino Andino

Si bien Argentina llega como la gran favorita, tras haber ganado su grupo con tres triunfos consecutivos ante Cuba, Italia y Australia, los nigerianos tienen un buen equipo y clasificaron terceros a un punto del primero, Colombia, en un grupo muy parejo. Si Argentina no avanza, el Chulu llegaría sin inconvenientes al partido con la Lepra.

Un deseo un poco antipático, pero que ilusiona al hincha bodeguero.