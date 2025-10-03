El primer gran dilema de Walter Ribonetto de cara al clásico mendocino

A menos diez días del gran duelo mendocino de primera división, el entrenador de Godoy Cruz empezó a palpitar un encuentro trascendental.

Si bien la cabeza está en puesta en el Rojo, Walter Ribonetto ya empezó a palpitar el choque ante Independiente Rivadavia.

La cuenta regresiva ya empezó. Para el esperado partido entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz restan menos de diez días y en ambos clubes ya palpitan lo que se presenta como un encuentro trascendental en las aspiraciones de uno y otro, sobre todo por el momento que viven los equipos de Alfredo Berti y Walter Ribonetto.

De un lado está la Lepra que, si bien no ha tenido un buen torneo Clausura, su lucha está centrada en otros dos frentes: la Copa Argentina, en donde disputará las semifinales ante River, y la tabla anual, cuyo objetivo se enfoca en clasificar a la Copa Sudamericana del año que viene.

tomba lepra Independiente Rivadavia y Godoy Cruz jugarán el clásico el domingo 12 a las 16.45 en el Bautista Gargantini. MDZ

Enfrente estará el Tomba, con un presente sumamente complicado, una pesada mochila que lo marginó de la pelea por cualquier objetivo y con una sola meta para el otro domingo en el Parque: intentar salvar el año.

El primer gran dilema de Walter Ribonetto De cara al choque del domingo 12 a las 16.45 en el Bautista Gargantini, hay un futbolista que se encuentra al límite de amonestaciones y, en caso de recibir otra tarjeta en esta undécima fecha, no podrá estar presente en el clásico mendocino.