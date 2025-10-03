Atlético San Martín va por la primera llave mano a mano: a qué hora juega y el probable equipo
El Atlético San Martín juega esta noche en su estadio por la segunda fase de la Reválida. Es el partido de ida ante Sarmiento de La Banda.
El Atlético San Martín juega este viernes, desde las 21.30, el encuentro de ida de la segunda fase de la Reválida del Torneo Federal A. El Chacarero recibe en el estadio Libertador San Martín a Sarmiento de La Banda, de Santiago del Estero.
Después de casi dos semanas, el equipo de Christian Corrales vuelve a competir, tras lograr la clasificación a esta tercera instancia del torneo.
San Martín clasificó a la segunda fase de la Reválida en el tercer lugar de las posiciones, por debajo de Guillermo Brown de Madryn y de Germinal de Rawson.
Mientras tanto, el equipo santiagueño "cayó" desde la zona Campeonato. Entre los 9 equipos del Grupo B, Sarmiento terminó quinto y no pudo avanzar en busca del primer ascenso.
El DT albirrojo no ha confirmado el equipo titular, pero de acuerdo a lo trabajado estas dos semanas, los posibles 11 serían: Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruíz, Nahuel Bernabé, Juan José Almeida; Ignacio Castro, Emanuel Décimo e Iván Paz; Emiliano Gomez, Felipe Rivarola y Valentín Mancini.
La llave se definirá la próxima semana en Santiago del Estero, en el estadio de Sarmiento, que cuenta con ventaja deportiva para esta etapa de playoff.
Los 12 partidos de la segunda etapa de la Reválida
Viernes 3 de octubre
- 15.30 - Kimberley de Mar del Plata vs. Cipolletti
- 21 - Sarmiento de Resistencia vs. Atenas de Río Cuarto
- 21.30 - San Martín vs. Sarmiento de La Banda
Domingo 5 de octubre
- 15 - Bartolomé Mitre vs. Costa Brava
- 15 - Germinal de Rawson vs. 9 de Julio de Rafaela
- 15 - Sol de Mayo vs. San Martín de Formosa
- 15.30 - Guillermo Brown vs. Villa Mitre
- 16 - El Linqueño vs Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
- 16 - Sportivo Las Parejas vs Deportivo Rincón
- 16.15 - Juventud Unida de San Luis vs. Olimpo (BB)
- 16.30 - Douglas Haig vs. Independiente de Chivilcoy
- 18 - Boca Unidos vs. Juventud Antoniana
Las semifinales por el primer ascenso
Domingo 5 de octubre
- 15.30 - Ciudad Bolívar vs. Argentino de Monte Maiz
- 17.30 - Atlético de Rafaela vs. Sportivo Belgrano