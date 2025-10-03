Atlético San Martín va por la primera llave mano a mano: a qué hora juega y el probable equipo

El Atlético San Martín juega esta noche en su estadio por la segunda fase de la Reválida. Es el partido de ida ante Sarmiento de La Banda.

El Atlético San Martín juega este viernes, desde las 21.30, el encuentro de ida de la segunda fase de la Reválida del Torneo Federal A. El Chacarero recibe en el estadio Libertador San Martín a Sarmiento de La Banda, de Santiago del Estero.

Después de casi dos semanas, el equipo de Christian Corrales vuelve a competir, tras lograr la clasificación a esta tercera instancia del torneo.

San Martín clasificó a la segunda fase de la Reválida en el tercer lugar de las posiciones, por debajo de Guillermo Brown de Madryn y de Germinal de Rawson.

Mientras tanto, el equipo santiagueño "cayó" desde la zona Campeonato. Entre los 9 equipos del Grupo B, Sarmiento terminó quinto y no pudo avanzar en busca del primer ascenso.

El DT albirrojo no ha confirmado el equipo titular, pero de acuerdo a lo trabajado estas dos semanas, los posibles 11 serían: Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruíz, Nahuel Bernabé, Juan José Almeida; Ignacio Castro, Emanuel Décimo e Iván Paz; Emiliano Gomez, Felipe Rivarola y Valentín Mancini.