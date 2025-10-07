Qué dijo Alfredo Berti del posible ascenso de Gimnasia a primera división

El director técnico de Independiente Rivadavia habló tras el partido con Racing y se refirió a la final del histórico rival.

Luego del partido ante Racing por la fecha 12 del torneo Clausura de primera división, que finalizó empatado sin goles en el Cilindro de Avellaneda, el director técnico de Independiente Rivadavia Alfredo Berti habló en conferencia de prensa, en donde analizó el rendimiento de su equipo y hasta se refirió a la final que jugará Gimnasia el próximo sábado.

El entrenador de la Lepra puntualizó sobre el desarrollo del encuentro y afirmó que “Racing tiene un plantel muy numeroso y de mucha jerarquía, todos los futbolistas rotan y todos tienen jerarquía, tienen roce internacional, de mucha experiencia en primera división”

Racing vs Independiente Rivadavia El volante de la Lepra, Maximiliano Amarfil, disputa el balón ante el defensor mendocino de Racing, Marco Di Cesare. Fotobaires “Nosotros tenemos varios jóvenes que vienen de otra división y del Nacional B y cada día están mejor, se acomodan mejor a la división, y poder haberle jugado de igual a igual a Racing a nosotros nos deja muy tranquilos”, admitió el director técnico.

Qué dijo Alfredo Berti del posible ascenso de Gimnasia El entrenador también fue consultado sobre la situación que atraviesa Gimnasia y Esgrima, histórico rival de Independiente Rivadavia, que disputará la final de la Primera Nacional 2025 este sábado a las 17 ante Deportivo Madryn.