La tremenda sentencia de un DT argentino en Puerto Rico sobre el amistoso ante la Scaloneta: "El más importante de la historia"

Fabián Zematten, uno de los candidatos a convertirse en seleccionador de Puerto Rico, destacó lo trascendental que será el duelo contra la Selección argentina.

La Selección argentina se prepara para los primeros amistosos de cara al Mundial 2026. Este viernes se medirá ante Venezuela en el en el Hard Rock Stadium de Miami, y luego el lunes enfrentará en el Soldier Field de Chicago a un rival mucho más desconocido e inhabitual: Puerto Rico.

El del pequeño país caribeño es uno de los seleccionados más débiles del continente y del mundo. Actualmente ocupa el 155° puesto del Ranking FIFA, tiene un plantel plagado de juveniles que juegan en las ligas universitarios de Estados Unidos y se encuentra sin entrenador. En ese sentido, el poder enfrentar a la Scaloneta representará un hecho histórico.

El partido más importante en la historia de Puerto Rico Walter Fabián Zermatten Fabián Zermatten destacó la importancia del duelo ante Argentina. Así lo señaló Fabián Zermatten, exfutbolista argentino y actual DT que desarrolló buena parte de su carrera en suelo boricua, que hoy dirige al Ponce FC y que es unos de los candidatos a convertirse en seleccionador nacional. "Si bien ya jugamos en 2012 con España, creo que este es el partido más importante de la historia del fútbol de Puerto Rico", sostuvo en diálogo con Bolavip.

"No solo porque enfrenta al último campeón del mundo, sino porque enfrenta al mejor jugador de la historia, según muchos y me incluyo", agregó en referencia a Lionel Messi. E insistió: "Es histórico. Y por cómo está creciendo el fútbol de Puerto Rico, la labor de la Liga y de la Federación, está dando frutos".