Cristiano Ronaldo habló de su futuro y palpitó el Mundial 2026 con Portugal: "Nuestro próximo objetivo es..."

A sus 40 años de edad, Cristiano Ronaldo aún continúa con grandes aspiraciones. Este martes recibió el premio Prestigio en los Portugal Football Globes.

A pesar de sus 40 años, edad a la que la mayoría de los deportistas ya están retirados, Cristiano Ronaldo tiene todavía una vigencia pocas veces vistas. Puede que su nivel no sea el superlativo que desplegó la década pasada, pero aún demuestra ser un gran valor dentro de la cancha tanto en Al-Nassr como en la Selección de Portugal.

Tanto es así, que se da por hecho que participará en el Mundial 2026, rompiendo el récord junto a Lionel Messi de mayor cantidad de participaciones en el certamen, con un total de 6. Este martes, tras recibir el premio Prestigio por trayectoria en los Portugal Football Globes, el Bicho habló sobre lo que espera de su futuro profesional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cristiano/status/1975684024531116052&partner=&hide_thread=false Orgulhoso por este reconhecimento especial. 22 anos de Seleção e continuo com a mesma paixão. Obrigado a todos os treinadores e companheiros que me ajudaram a chegar até aqui. Obrigado, @selecaoportugal! pic.twitter.com/dfo5fRQ4E2 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 7, 2025 Las declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre su futuro "Creo que todavía aporto mucho a la Selección y al fútbol. Quiero seguir jugando unos años más, no muchos… tengo que ser sincero", declaró durante la ceremonia. "Sigo haciendo cosas buenas, ayudando a mi club y a la Selección. ¿Por qué no seguir? Estoy seguro de que cuando me retire, me iré satisfecho por haberlo dado todo", agregó en el mismo sentido.

Entonces, CR7 se refirió a lo que será Estados Unidos, México y Canadá 2026: "Nuestro objetivo es ganar los dos próximos partidos (contra Irlanda y Hungría) y clasificarnos para el Mundial. Lo que pase en el Mundial, ya veremos...", apuntó con un sugerente halo de misterio.