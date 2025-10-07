El nostálgico mensaje de Messi a Jordi Alba tras haber anunciado su retiro del fútbol: "¿Quién me va a dar los...?"

Al igual que Busquets, Jordi Alba confirmó que colgará los botines al final de la temporada. Lionel Messi lo despidió en el video que publicó en sus redes sociales.

El anuncio de Jordi Alba sobre su retiro profesional al finalizar la temporada actual con el Inter Miami fue otro duro sacudón para el fútbol mundial. El legendario lateral izquierdo, al igual que Sergio Busquets, publicó un emotivo video en sus redes sociales confirmando que colgará los botines a los 36 años y Lionel Messi perderá a otro de sus máximos socios en la cancha.

"Gracias fútbol, gracias por todo", fue la frase que utilizó el español en su cuenta de Instagram como pie a un extenso video de más de tres minutos en donde repasó toda su trayectoria, con grandes agradecimientos a los clubes que representó. Claro, el mensaje del 10 no se hizo esperar mucho y llegó con palabras cargadas de emociones.

El mensaje de Lionel Messi para despedir a Jordi Alba "Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí...", comentó el astro argentino. A su vez, la Pulga se lamentó por la pérdida de uno de sus socios más influyentes y con quien compartió una etapa gloriosa en el Barcelona. "Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años. ¿Quién me va a dar los pases atrás ahora?", cerró.

El mensaje de Messi en el video que publicó Jordi Alba anunciando su retiro del fútbol. El mensaje de Messi en el video que publicó Jordi Alba anunciando su retiro del fútbol. En la apertura del video que enseguida impactó al mundo entero, Jordi Alba explicó: "Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad”.