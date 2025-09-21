Cristiano Ronaldo metió un doblete en la goleada del Al-Nassr: ¿a cuántos goles quedó de llegar a los 1.000 en su carrera?

Cristiano Ronaldo sigue mostrando toda su magia y calidad en Arabia Saudita. El pasado sábado, el Bicho convirtió un doblete en la goleada del Al-Nassr por 5-1 sobre Al-Riyadh en el marco de la tercera fecha de la liga árabe.

El primer tanto del astro portugués fue sobre el cierre del PT que con una gran definición estampó el 3-0 en el marcador y ya liquidaba el partido. En el complemento, la fiesta continuó y el luso sumó un nuevo gol a sus bolsillos.

De esta manera, CR7 alcanzó la cifra de los 945 goles en su trayectoria deportiva y quedó a tan solo 55 de llegar a los 1000 , récord histórico para un jugador profesional de fútbol. En lo que resta de año, Cristiano Ronaldo puede aspirar a conseguir esa tan ansiada cifra que un delantero de la talla como él desea llegar.

"Cristiano Ronaldo" Porque convirtió este gol en el partido del Al-Nassr ante Al-Riyadh por la Liga de Arabia Saudita. No para de hacer goles, va en busca de los 1000 el portugués hijo de re mil puta. pic.twitter.com/h73XM8BzoU

La diferencia con Lionel Messi

Por otro lado, mantuvo la ventaja que tiene con Lionel Messi en la tabla de goleadores históricos, ya que unas horas más tarde, el astro argentino convirtió un doblete en la victoria por 3-2 del Inter Miami frente al DC United en la MLS. Sin embargo, Leo tiene 882 gritos oficiales en su carrera profesional, por lo que la diferencia es de 63 tantos entre uno y otro.

A pesar de la ventaja que tenía el portugués, Messi, en el reciente duelo frente a Seattle Sounders, con 38 años y 84 días, se transformó en el futbolista que más rápido alcanzó las 880 anotaciones. De esta manera superó el registro del luso, quien llegó a esa misma cifra recién en su partido número 1214, a los 39 años y 54 días.