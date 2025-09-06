¡Cada vez más cerca de los 1000! Cristiano Ronaldo marcó dos goles en el 5-0 de Portugal a Armenia

El cómodo triunfo luso, favorito del Grupo F que completan Hungría e Irlanda, alargó la cosecha anotadora de su astro, el Bicho, que a sus 40 años acumula ya 942 tantos oficiales. Solo 58 le separan del registro legendario de los 1000.

El primer gol de Cristiano Ronaldo para el 2-0 de Portugal

Sobresalieron CR7 y Joao Felix, ambos compañeros en el Al Nassr de Arabia Saudita. El exdelantero del Atlético Madrid y Barcelona abrió el marcador en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan, de Ereván, con un cabezazo en el minuto 9 tras un pase desde la banda derecha del también exbarcelonista João Cancelo.

Once minutos más tarde, Portugal aumentó su ventaja con otro tanto, esta vez anotado por Cristiano con el pie derecho, después de una asistencia del defensa de Al Hilal saudí Rúben Neves. Y a la media hora, Cancelo la afianzaba aún más metiendo el balón en el fondo de la red aprovechando una cierta confusión en el área.

La oportunidad más clara que tuvo Armenia en la primera parte fue un tiro libre errado por el mediocentro Eduard Spertsyan, que salió muy desviado de la portería de Diogo Costa tras tocar la barrera.

La segunda mitad tampoco empezó muy bien para el elenco local, ya que apenas habían pasado unos segundos cuando Ronaldo hizo el doblete con un disparo desde fuera del área contra el centro de la red que no pudo parar el guardameta armenio Henri Avagyan.

El golazo de Cristiano Ronaldo para el 4-0 de Portugal

El capitán luso fue relevado en el 56' por el delantero del Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos, quien a los cinco minutos de saltar al césped hizo una asistencia a João Felix que acabó en gol de un taconazo.

En la segunda mitad, de nuevo la ocasión más clara para Armenia fue otro tiro libre, disparado por Hovhannes Harutyunyan, que fue abortado sin dificultad por Diogo Costa.

Tras ganar a este primer encuentro, la Selección portuguesa, que está en el grupo F, donde también juegan Hungría e Irlanda, parte hacia Budapest, donde el próximo día 9 se medirá a los Magiares.

Fuente: EFE