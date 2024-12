Los 5 cruces que la UEFA prohibió en las Eliminatorias para el Mundial 2026 por motivos políticos

Antes del sorteo de las Eliminatorias para el Mundial 2026 que se llevó a cabo esta mañana, la UEFA sorprendió con la noticia de que no todos los partidos que arrojara el azar serían respetados. Hubo, en particular, cinco encuentros que fueron prohibidos por motivos políticos, que exceden al fútbol.

La justificación de la UEFA fue que tenían como objetivo garantizar la seguridad de los hinchas, facilitar la organización de los encuentros y evitar riesgos innecesarios en un contexto de mucha sensibilidad.

Ucrania vs. Bielorrusia será uno de los cruces prohibidos. (Foto: archivo)

¿Cuáles son esos cinco cruces que no podían darse? Ucrania vs. Bielorrusia fue uno, tal vez el más predecible, dado que hace casi tres años el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania tiene en vilo al mundo. Pero tampoco se verán Gibraltar vs. España, Kosovo vs. Bosnia y Herzegovina, Kosovo vs. Serbia y Armenia vs. Azerbaiyán.

Además, la UEFA anunció que habría restricciones por motivos de clima ("invierno extremo") o largos viajes. Por ejemplo, Azerbaiyán no podía integrar el grupo con más de uno de los siguientes rivales: Gibraltar, Islandia y Portugal. E Islandia no podía conformar la zona con Armenia y Chipre. Respecto al frío extremo, un máximo de dos de las siguientes selecciones podían estar en el mismo grupo: Estonia, Islas Feroe, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania y Noruega. ¿Qué sucede? El invierno dificulta la programación de partidos en esos territorios entre noviembre y marzo.

Por otro parte, la UEFA definió que en el sorteo para las Eliminatorias Europeas para el próximo Mundial de Estados Unidos, que será inédito en su formato porque contará por primera vez con 48 selecciones (Europa tiene 16 plazas), los cabezas de serie sean los seleccionados que están en cuartos de final de la Nations League más otras cuatro selecciones de peso.

Así quedaron los grupos de las Eliminatorias Europeas