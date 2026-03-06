Ahora sí Cristiano Ronaldo dejará Arabia Saudita y se instalará en España: su DT reveló el motivo

Cristiano Ronaldo viajará a Madrid para tratar una lesión en la rodilla y su ausencia preocupa en Al-Nassr.

El presente de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr sufrió un giro inesperado después de la lesión que padeció en el último partido ante Al Fayha. Los estudios médicos confirmaron que la dolencia en su rodilla es más seria de lo previsto y el delantero deberá viajar a España para continuar con su recuperación.

El entrenador del equipo saudí, Jorge Jesus, explicó que el portugués se trasladará a Madrid para someterse a un tratamiento especializado con profesionales de su confianza. “Después de las pruebas, vemos que la lesión sufrida por Cristiano Ronaldo fue más grave de lo esperado. Cristiano viajará ahora a España”, señaló en conferencia de prensa.

Al-Nassr ya había confirmado la lesión de Cristiano Ronaldo Embed || Medical Report: Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/noYmYjKknT — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 3, 2026 El técnico también detalló que el atacante trabajará con su terapeuta personal para acelerar los tiempos de rehabilitación. “Su lesión requirió tratamiento en Madrid con su terapeuta personal, y esperamos que regrese pronto y ayude al equipo”, agregó el entrenador.

Hace uno días, el delantero portugués fue protagonista de una versión que indicaba que había salido de Arabia Saudita en un avión privado rumbo a Madrid, en medio de ataques con drones contra la Embajada de Estados Unidos en Riad. Sin embargo, la información fue desmentida y el futbolista permaneció en la capital saudí.

La ausencia del capitán representa un problema importante para Al-Nassr, que deberá afrontar varios compromisos sin su principal figura ofensiva. El cuerpo técnico analiza alternativas en ataque mientras el portugués completa su recuperación.