El sentido mensaje de Cristiano Ronaldo a una atleta que sufrió una escalofriante lesión en los JJ.OO de invierno

Cristiano Ronaldo le escribió un emotivo mensaje a Lindsey Vonn, campeona olímpica y leyenda del esquí, que sufrió una grave lesión en una de sus piernas.

El portugués Cristiano Ronaldo, una de las mayores leyendas en la historia del fútbol, le mandó un emotivo mensaje a la estadounidense Lindsey Vonn, quien sufrió una escalofriante lesión durante los Juegos Olímpicos de Invierno e incluso corrió riesgo de perder una pierna.

El sentido mensaje de Cristiano Ronaldo a Lindsey Vonn “Los campeones se definen por los momentos que ganan y los momentos en los que se niegan a rendirse. Las montañas que conquistaste nunca fueron más grandes que la fuerza que llevas. Sigue luchando, las leyendas siempre resurgen”, fue el mensaje con el que el portugués conmovió al mundo del deporte. Vonn, por su parte, le reconoció que “viniendo de ti esto significa mucho”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/433/status/2026257951854301426&partner=&hide_thread=false Cristiano Ronaldo with a message to Lindsey Vonn — the Olympic skiing legend recently had surgery that saved her leg from amputation.



" , … pic.twitter.com/4QygRKBBKQ — 433 (@433) February 24, 2026 La deportista estadounidense, de 41 años, es una leyenda en los Juegos Olímpicos de Invierno, donde consiguió dos medallas de oro en Vancouver 2010 (oro en el descenso y bronce en el super gigante) y otra de bronce en Pyeonchang 2018 (en descenso).

La escalofriante lesión de Lindsey Vonn Vonn protagonizó una de las imágenes más tristes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán – Cortina D´Ampezzo 2026, cuando sufrió un escalofriante accidente durante la final de descenso femenino que provocó la fractura de su tibia y otras lesiones graves en su pierna izquierda. Fue por esto que los médicos la sometieron a cinco operaciones e incluso corrió riesgo de perder su pierna.

La grave caída de la esquiadora Lindsey Vonn en Milano-Cortina 2026. La grave caída de la esquiadora Lindsey Vonn en Milano-Cortina 2026. Video: SVT “Mi lesión fue mucho más severa que una simple fractura de pierna… Si no me hubiera roto el ligamento cruzado anterior previamente, lo cual me habría ocurrido de todos modos en este accidente, el doctor Tom Hackett no habría estado allí para salvarme la pierna”, reveló la estadounidense.