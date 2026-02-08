Escalofriante accidente en los Juegos Olímpicos de Invierno: gritos de dolor y traslado en helicóptero

Lindsey Vonn, campeona olímpica y leyenda del esquí, compitió con los ligamentos rotos y sufrió una grave caída sobre la pista que dejó helado al público.

Lindsey Vonn sufrió un gravísimo accidente sobre la pista y fue traslada en helicóptero en los Juegos Olímpicos de Invierno

El descenso femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 vivió un momento de extremo impacto y preocupación. Lindsey Vonn, la leyenda estadounidense de 41 años, sufrió una caída durísima este domingo en la pista Tofana, en los Dolomitas, y tuvo que ser asistida de urgencia.

Todo ocurrió apenas arrancó el recorrido, en el primero de los cinco sectores del trazado. La Reina de la Velocidad perdió el control luego de enganchar su bastón derecho con una bandera ubicada en la parte alta de la pista y, en cuestión de segundos, la esquiadora salió despedida y quedó totalmente inmovilizada.

El estadio quedó en silencio mientras los equipos de emergencia ingresaban rápidamente para atenderla. En medio de la conmoción, los organizadores optaron por poner música a través de los parlantes, con la intención de tapar los gritos de dolor que se escuchaban desde el lugar del accidente. Minutos después, la deportista fue evacuada en helicóptero.

Video: el momento del accidente de Lindsey Vonn en los Juegos Olímpicos de Invierno La grave caída de la esquiadora Lindsey Vonn en Milano-Cortina 2026. La grave caída de la esquiadora Lindsey Vonn en Milano-Cortina 2026. Video: SVT La esquiadora compitió con severas lesiones encima La situación fue todavía más impactante por el contexto en el que Vonn había decidido competir. La estadounidense tiene una rodilla derecha de titanio y apenas una semana atrás había sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco de la rodilla izquierda. A pesar de ese diagnóstico, el martes había confirmado que iba a presentarse igual en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Su decisión sorprendió a todos, sobre todo por tratarse de una atleta que había anunciado su retiro cinco temporadas atrás y que, contra todo pronóstico, volvió para competir en la elite del esquí mundial. Todavía sin parte médico oficial, su caída quedó como el momento más dramático de una jornada que será difícil olvidar.