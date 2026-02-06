Juegos Olímpicos de Invierno 2026: así fue el desfile de Argentina en la ceremonia inaugural

Ocho atletas nacionales dijeron presente en la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia haciendo flamear la celeste y blanca. El video.

La delegación argentina, presente en la inauguración de los JJOO de Invierno Milano-Colina 2026.

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 ya están en marcha y Argentina arrancó su camino con una postal fuerte: una delegación de ocho atletas desfilando en la ceremonia inaugural, la cifra más alta del país en los últimos 20 años.

El evento se llevó a cabo este viernes 6 de febrero y marcó el inicio formal de la gran cita que tendrá lugar en suelo italiano. La apertura tuvo un giro poco habitual para el mundo olímpico, ya que se realizó en el Giuseppe Meazza, más conocido como San Siro, el estadio de fútbol.

En ese marco, la delegación argentina se presentó con Francesca Baruzzi y Franco Dal Farra como abanderados, encabezando un grupo que competirá en tres disciplinas: esquí alpino, esquí de fondo y luge. El número de representantes iguala el registro más alto desde Turín 2006, una marca que no se repetía desde hace dos décadas.

Video: el desfile de la delegación argentina en la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno El desfile de Argentina en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. El desfile de Argentina en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Video: @ClaroSports y Real Time Estos son ocho representantes nacionales En esquí alpino, Baruzzi llega como una de las grandes apuestas: en 2025 se convirtió en la primera mujer argentina en lograr un Top 30 en una prueba técnica de Copa del Mundo. Junto a ella estarán Nicole Begué y Tiziano Gravier, dos jóvenes que dieron buenas señales en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Por su parte, el esquí de fondo tendrá a Dal Farra como principal referente, en una disciplina en la que también competirán Nahiara Díaz González Agustina Groetzner Rocco y Mateo Sauma. Por último, pero no menos importante, en luge estará Verónica Ravenna, que afrontará sus terceros Juegos Olímpicos.