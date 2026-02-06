El futsal mendocino crece: más de 12 mil jugadores y fechas confirmadas para el inicio de la temporada

El futsal mendocino atraviesa uno de los momentos más sólidos de su historia. Con un crecimiento sostenido en cantidad de jugadores, clubes y competencias, la Federación de Fútbol de Salón de Mendoza ( FeFuSa ) confirmó las fechas de inicio de la temporada 2026 y ratificó un modelo de trabajo basado en el orden, la planificación y el esfuerzo colectivo.

“El trabajo que hacemos es tanto hacia adentro de la federación como hacia afuera. Somos un equipo muy grande, de casi 20 personas, que hace posible que todo funcione”, señaló Gustavo Di Marco , presidente de la FeFuSa, al hacer un balance del presente institucional.

El crecimiento es tangible y se refleja en los números. Según confirmó Di Marco, el cierre de la temporada 2025 dejó cifras históricas: “Terminamos el año con un poco más de 12 mil jugadores y jugadoras . Somos una de las federaciones del interior del país con más deportistas y, en Mendoza, la federación con mayor cantidad de afiliados”.

Ese volumen implica también mayores responsabilidades. Actualmente, la FeFuSa organiza casi 400 partidos por semana , lo que exige un alto nivel de coordinación. “El ordenamiento es clave. Si no hay orden, es imposible. Los clubes lo entendieron y acomodamos las categorías por días y horarios. Del martes al viernes juegan determinadas categorías y eso facilita mucho la organización”, explicó.

Cambios en formativas y una apuesta fuerte los sábados

Uno de los ajustes más importantes para la nueva temporada será en las formativas femeninas, que dejarán de jugar los domingos por la mañana. “La idea es que pasen a jugar los sábados, por la mañana o la tarde. El domingo es para descansar y tratamos de no perder eso”, remarcó Di Marco.

El cambio no es menor: los sábados concentrarán una gran cantidad de actividad, con alrededor de 250 partidos, lo que representa “un lindo desafío” para la estructura federativa.

Vuelve la División de Honor y arranca la temporada de FeFusa

En el plano competitivo, Mendoza volverá a tener la División de Honor, la competencia más importante del futsal nacional a nivel clubes. “Es un torneo súper importante. Por el momento habrá siete equipos mendocinos y es un verdadero lujo para la provincia”, destacó el presidente de la FeFuSa.

Además, el inicio oficial de la FSP ya tiene fecha confirmada: será el viernes 27 de febrero, tanto para la rama masculina como femenina. “Ahora comienza todo junto, teniendo en cuenta que en abril se disputa el primer torneo nacional femenino”, explicó.

futsal femenino Cementista, el rey absoluto del futsal femenino en Mendoza. Futsal de Primera

Un balance positivo y continuidad en el trabajo

El balance general de la temporada fue ampliamente positivo. “Las críticas han sido favorables, con una buena cantidad de clubes y un andar muy bueno durante el año. Vamos a continuar sin grandes cambios”, cerró Di Marco.

Con crecimiento sostenido, orden institucional y un calendario ya definido, el futsal mendocino se prepara para una nueva temporada que promete seguir marcando récords y consolidando su protagonismo a nivel nacional.