Alejado de Boca, Chicho Serna le pidió a Riquelme por la llegada de un refuerzo: "Tiene todas las cualidades"

El exmiembro del Consejo de Fútbol habló sin rodeos sobre el mercado de pases de Boca y se mostró entusiasmado con el posible arribo de un futbolista.

Chicho Serna pidió para Boca a un jugador por el que ya hay charlas. . Foto: Boca

El mercado de pases de Boca está lejos de cerrarse y la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme activó en la búsqueda en un puesto que siempre fue prioridad y que, hasta ahora, solo generó dolores de cabeza: el extremo.

En Brandsen 805 volvieron a posar los ojos en Edwuin Cetré, el delantero colombiano que es figura en Estudiantes y por el que ya hay charlas activas para comprar la mitad de su pase. En ese sentido, el que salió a opinar -y con entusiasmo- al respecto fue Mauricio Serna, el ídolo xeneize y exmiembro del Consejo de Fútbol.

Chicho Serna llenó de elogios a Cetré y lo pidió para Boca En una entrevista con Planeta Boca Juniors, Chicho se metió de lleno en el tema y le dio un fuerte respaldo a la posibilidad de que Boca avance por el futbolista del Pincha. “Cetré tiene todas las cualidades para el puesto. Ya conoce el fútbol argentino, lleva unos años en Estudiantes. Jugó partidos importantes, finales, salió campeón, jugó Copa Libertadores… Tiene unas características interesantes”, aseguró.

Chicho Serna fue muy polémica. Foto: Archivo Chicho Serna quiere ver a Edwuin Cetré con la camiseta de Boca. Foto: Archivo Archivo Además, el colombiano remarcó un detalle que en Boca suelen mirar con lupa: la adaptación. Y ahí Serna, que se fue drásticamente de Boca a mediados de 2025, dejó otra frase que explica por qué cree que su compatriota podría rendir rápido. “Pensar en Cetré es ganar tiempo, porque la adaptación a Boca es extensa y creo que va a durar menos si ya conoce el fútbol argentino“, explicó.

El interés por Cetré se reactivó fuerte después de que se cayera su transferencia al Athletico Paranaense. Con ese pase frustrado, Boca preguntó por su situación y en Estudiantes dieron el OK para negociar. La idea del club platense es vender el 50% del pase que posee (la otra mitad pertenece a Independiente Medellín) por una cifra cercana a los cuatro millones de dólares.