¡Bomba en River! La FIFA falló contra Galoppo y podría suspenderlo por 6 meses: el motivo

La Comisión Disciplinaria ratificó la resolución del TAS y el volante de River deberá pagar una deuda millonaria para no quedar inhabilitado. Los detalles.

Galoppo, obligado a pagarle a su exrepresentante para que no se le prohíba jugar.

Después de un arranque positivo en el Torneo Apertura, River afronta con tranquilidad los días previos al duelo ante Tigre en el Monumental, este sábado desde las 20. Sin embargo, en las últimas horas se conoció una noticia que genera inquietud puertas adentro: la situación de Giuliano Galoppo.

La FIFA falló contra Galoppo y lo obliga a pagar una cifra millonaria Sí, porque el mediocampista de 26 años recibió un duro revés que pone en jaque su futuro inmediato con la camiseta del Millonario. Es que la FIFA falló contra el ex Banfield y San Pablo por una deuda con su antiguo representante, Leandro Escudero. La resolución, que ratifica la sentencia previa del TAS, obliga al futbolista a pagar una cifra millonaria.

La primera deuda es de 530.000 dólares, cifra a la cual se aplicará una tasa de interés anual del 12% que corre desde agosto de 2022. Además, también se añaden dos deudas en pesos argentinos que juntas superan los $4.800.000 (más los intereses).

Galoppo festeja su gol Galoppo debe pagarle a su exrepresentante en los próximos 30 días tras el fallo de la FIFA. Fotobaires Como si esto fuera poco, Galoppo deberá realizar, aparte, el pago de 10.000 franco suizos, que se dividirán en partes iguales entre su exrepresentante y la FIFA en concepto de multa disciplinaria.

La sanción que podría tener el volante de River si no abona la deuda en el tiempo establecido El plazo máximo para abonar el monto completo es de 30 días. En ese sentido, la Comisión Disciplinaria de la FIFA le dio un ultimátum al volante de River: si no cumple con los plazos acordados, será suspendido automáticamente por los próximos seis meses y no podrá ser utilizado por Marcelo Gallardo.