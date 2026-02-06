Patanian, ex vice de River, explotó contra Mascherano y reavivó una vieja polémica: "Es un tema que me saca"

El gesto -o mejor dicho, no gesto- de Javier Mascherano a los hinchas de River en la final del Mundial de Clubes 2015 es una huella negra que quedó marcado tanto por los hinchas como para el propio Jefecito, quien se reprocha hasta el día de hoy no haber saludado a la gente del Millonario que viajó miles de kilómetros a la final con Barcelona en Tokio.

Más de una década después de aquel recordado partido que terminó en goleada del gigante español por 3-0, el que volvió a reavivar la llama fue nada menos que Matías Patanian. Resulta que al exvicepresidente de la Banda le preguntaron sobre las chances que hubo en el pasado de que algunos futbolistas de renombre regresen al club, y cuando llegó el turno del actual DT de Inter Miami fue lapidario.

Las durísimas críticas de Matías Patanian contra Mascherano "¿Mascherano? 0,0%. Después de lo que pasó en Tokio en 2015, el dolor fue muy grande con eso y creo que él lo terminó reconociendo. Nunca lo voy a entender. Es uno de los grandes dolores hasta te diría como hincha, era dirigente, pero como hincha que me quedó", apuntó el exdirigente en diálogo con Dupla Técnica, el canal de Youtube.

A partir de ese primer comentario, Patanian profundizó en su descargo contra aquel episodio que generó un fuerte quiebre entre el Jefecito y los hinchas de River. "Nunca voy a entender lo que hizo Mascherano, nunca. Porque él se excusa no saludando antes del partido. ¿No tiene lógica saludar después? No lo entiendo. Es un tema que me pone muy nervioso", remarcó.

Matías Patanian Patanian volvió a apuntar contra Mascherano por no saludar a los hinchas en el Barcelona-River de 2015. Archivo Además, relató una breve anécdota que tuvo lugar un día antes de la final del MdC para darle más contexto a la situación. "En la noche previa a ese partido, las directivas comimos. En ese momento el presidente del Barcelona era Josep Bartomeu y Bartomeu en un momento dice 'no sabés lo mal que está Mascherano con este partido'. O sea que él ya venía con un mambo, mambo que traía del 2006, cuando con Corinthians él y Tevez enfrentan a River, la cancha lo ovaciona, él saluda y lo terminan expulsando. Se sintió condicionado, te la tomo. Todo antes del partido, te la tomo. Ahora después del partido, flaco. Habían 15.000 personas. No lo voy a entender nunca y es un tema que me saca", subrayó.