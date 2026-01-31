Mascherano explicó por qué Messi no finalizó ninguno de los 2 amistosos de Inter Miami: "Tengo que cuidarlo"

Lionel Messi no completó los 90 minutos ni ante Alianza Lima la semana pasada ni contra Atlético Nacional de Medellín este sábado.

El Inter Miami venció este sábado 2-1 a Atlético Nacional de Medellín en Colombia en el que fue su segundo amistoso de pretemporada. Lionel Messi fue titular pero, al igual que en la derrota 3-0 frente a Alianza Lima una semana atrás, no completó los 90 minutos y fue reemplazado a los 76' por Santiago Morales.

La Pulga se fue fuertemente ovacionada por los hinchas colombianos, pero su salida generó cierto malestar entre el público, puesto que la mayoría había ido a verlo específicamente a él. Javier Mascherano fue consultado luego del encuentro acerca de por qué decidió sacarlo nuevamente antes de la finalización del cotejo.

"Yo entiendo que la gente se pueda enojar por que Leo tenga que salir, pero mi obligación es cuidarlo a él. Esa es la realidad. Yo tengo que pensar primero en él, después en el equipo, porque es nuestra pieza fundamental de cara a esta temporada", argumentó el Jefecito en diálogo con la prensa.

De todos modos, destacó el hecho de que Messi (que tiene 38 años y cumplirá 39 en junio) haya disputado más tiempo en cancha que la vez anterior: "Ha jugado 75 minutos, fueron 15' más que hace una semana contra Alianza Lima (había salido a los 63'), y seguiremos avanzando así en los partidos que restan", sentenció el DT.