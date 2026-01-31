El Inter Miami de Messi venció 2-1 a Atlético Nacional en su segundo partido de pretemporada

El Verdolaga comenzó ganando con un golazo de Juan Rengifo al minuto 25, pero las Garzas lo darían vuelta en el segundo tiempo. Luis Suárez anotó el empate a los 53' tras un tiro en el palo de la Pulga, y luego Elkin Rivero sentenciaría el triunfo rosa con un insólito tanto en contra a los 91'.