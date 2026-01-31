El Inter Miami de Messi venció 2-1 a Atlético Nacional en su segundo partido de pretemporada
Inter Miami caía ante Atlético Nacional por un gol de Rengifo, pero lo dio vuelta con los tantos de Luis Suárez y Elkin Rivero en contra.
Inter Miami levantó cabeza luego de la derrota por 3-0 ante Alianza Lima y este sábado, en su segundo amistoso de pretemporada, venció 2-1 a Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Lionel Messi fue titular y fue reemplazado a los 76 minutos.
El Verdolaga comenzó ganando con un golazo de Juan Rengifo al minuto 25, pero las Garzas lo darían vuelta en el segundo tiempo. Luis Suárez anotó el empate a los 53' tras un tiro en el palo de la Pulga, y luego Elkin Rivero sentenciaría el triunfo rosa con un insólito tanto en contra a los 91'.
Te Podría Interesar
Noticia en construcción...