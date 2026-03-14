Ni Netflix ofrece tanto espectáculo: la agenda con lo mejor del deporte mundial
Mejor cartelera que Netflix: Messi en Miami, partidazos en Europa, rugby internacional, NBA y presencia argentina en distintas ligas marcan una jornada imperdible.
El deporte ofrece una jornada cargada de actividad con partidos en Europa, el clásico torneo Seis Naciones de rugby, tenis de alto nivel en Indian Wells, la NBA, boxeo internacional y participación argentina tanto en el fútbol local como en el rugby. Pero tambien se juega El Torneo Provincial de Rugby, el hockey mendocino, una pelea con título sudamericano en juego, la presencia de Lionel Messi en la MLS y el Gran Premio de China de Fórmula 1 se destacan en la agenda.
SABADO 14 DE MARZO
Fórmula 1 - CLASIFICACIÓN
-
04:00 – Chinese Grand Prix – Carrera
TV: Disney+
Rugby internacional – Seis Naciones
La tradicional competencia europea tendrá tres partidos de alto nivel durante la jornada:
11:00 – Irlanda vs Escocia
-
13:15 – Gales vs Italia
-
17:00 – Francia vs Inglaterra
Tenis internacional
17:30 – Semifinales de Indian Wells Masters (ATP/WTA)
Uno de los torneos más importantes del circuito previo a la gira de polvo de ladrillo entra en su etapa decisiva.
NBA
Tres partidos destacados en la mejor liga de básquet del mundo:
-
14:00 – Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets
-
16:00 – Atlanta Hawks vs Milwaukee Bucks
-
21:30 – Los Angeles Lakers vs Denver Nuggets
Este último aparece como uno de los partidos más atractivos de la jornada.
Fútbol internacional con presencia argentina
Varios argentinos tendrán actividad en las principales ligas de Europa.
-
10:00 – Girona FC vs Athletic Club – Liga de España
12:15 – Atlético de Madrid vs Getafe CF – Liga de España
14:30 – Arsenal FC vs Everton FC – Premier League
14:30 – Chelsea FC vs Newcastle United FC – Premier League
16:45 – Udinese Calcio vs Juventus FC – Serie A
17:00 – Real Madrid CF vs Elche CF – Liga de España
17:00 – West Ham United FC vs Manchester City FC – Premier League
Rugby – Torneo Provincial de Mendoza (2° fecha)
Zona A
-
16:00 – Marista Rugby Club vs Los Tordos Rugby Club
Cancha: Marista
16:00 – Rivadavia Rugby Club vs CPBM Rugby
-
Belgrano Rugby Club Mendoza vs Banco Rugby Club Mendoza
(partido suspendido)
Zona B
-
16:00 – San Jorge Rugby Club vs Teqüe Rugby Club
-
16:00 – Tacurú Rugby Club vs Peumayén Rugby Club
-
16:00 – Mendoza Rugby Club vs Liceo Rugby Club
Hockey sobre césped femenino – Primera División
-
16:45 – Murialdo vs Universidad Nacional de San Juan
-
16:45 – Liceo vs San Juan Rugby
-
16:45 – Marista vs Teqüé
-
16:45 – Peumayén vs Regatas Andino
-
16:45 – Maristas San Rafael vs Obras Mendoza
-
18:45 – Banco Mendoza vs Alemán
Cancha: Estadio Ciudad Godoy Cruz
Fútbol argentino – Liga Profesional
-
19:00 – Club Atlético Platense vs Vélez Sarsfield
-
21:00 – Rosario Central vs Banfield
Rugby argentino
-
16:00 – Jockey Club Córdoba vs Tala Rugby Club
Super Rugby Américas
-
18:30 – Yacaré XV vs Capitanes de Ciudad de México
-
20:30 – Dogos XV vs Selknam
Boxeo argentino
-
21:00 – Coki Soto vs Alexander Gustavo Domínguez
Título Sudamericano ligero
Estadio: Federación Argentina de Box
TV: TyC Sports
El mendocino Soto llega con un récord de 17 victorias (11 KO) y una derrota, mientras que el chileno Domínguez tiene 8 triunfos, 5 derrotas y un empate.
Fútbol internacional MLS
-
20:30 – Inter Miami CF vs Charlotte FC
Con la presencia de Lionel Messi
Domingo 15 de marzo
Fórmula 1
-
04:00 – Chinese Grand Prix – Carrera
TV: Disney+
La máxima categoría del automovilismo disputa una nueva fecha del campeonato mundial en el circuito de Shanghai.