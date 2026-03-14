Ni Netflix ofrece tanto espectáculo: la agenda con lo mejor del deporte mundial

El deporte ofrece una jornada cargada de actividad con partidos en Europa, el clásico torneo Seis Naciones de rugby , tenis de alto nivel en Indian Wells , la NBA , boxeo internacional y participación argentina tanto en el fútbol local como en el rugby. Pero tambien se juega El Torneo Provincial de Rugby , el hockey mendocino , una pelea con título sudamericano en juego, la presencia de Lionel Messi en la MLS y el Gran Premio de China de Fórmula 1 se destacan en la agenda .

La tradicional competencia europea tendrá tres partidos de alto nivel durante la jornada:

Uno de los torneos más importantes del circuito previo a la gira de polvo de ladrillo entra en su etapa decisiva.

Foto: Los Angeles Lakers Basket del mejor en la NBA.

NBA

Tres partidos destacados en la mejor liga de básquet del mundo:

14:00 – Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets

16:00 – Atlanta Hawks vs Milwaukee Bucks

21:30 – Los Angeles Lakers vs Denver Nuggets

Este último aparece como uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Fútbol internacional con presencia argentina

Varios argentinos tendrán actividad en las principales ligas de Europa.

10:00 – Girona FC vs Athletic Club – Liga de España

12:15 – Atlético de Madrid vs Getafe CF – Liga de España

14:30 – Arsenal FC vs Everton FC – Premier League

14:30 – Chelsea FC vs Newcastle United FC – Premier League

16:45 – Udinese Calcio vs Juventus FC – Serie A

17:00 – Real Madrid CF vs Elche CF – Liga de España

17:00 – West Ham United FC vs Manchester City FC – Premier League tati Castellanos Juega el West Ham del mendocino, Tati Castellanos.

Rugby – Torneo Provincial de Mendoza (2° fecha)

Zona A

16:00 – Marista Rugby Club vs Los Tordos Rugby Club Cancha: Marista

16:00 – Rivadavia Rugby Club vs CPBM Rugby

Belgrano Rugby Club Mendoza vs Banco Rugby Club Mendoza (partido suspendido)

Zona B

16:00 – San Jorge Rugby Club vs Teqüe Rugby Club

16:00 – Tacurú Rugby Club vs Peumayén Rugby Club

16:00 – Mendoza Rugby Club vs Liceo Rugby Club



Hockey sobre césped femenino – Primera División

16:45 – Murialdo vs Universidad Nacional de San Juan

16:45 – Liceo vs San Juan Rugby

16:45 – Marista vs Teqüé

16:45 – Peumayén vs Regatas Andino

16:45 – Maristas San Rafael vs Obras Mendoza

18:45 – Banco Mendoza vs Alemán Cancha: Estadio Ciudad Godoy Cruz los tordos con marista 2.jpg Se reedita un viejo clásico del rugby cuyano.

Fútbol argentino – Liga Profesional

19:00 – Club Atlético Platense vs Vélez Sarsfield

21:00 – Rosario Central vs Banfield

Rugby argentino

16:00 – Jockey Club Córdoba vs Tala Rugby Club

Super Rugby Américas

18:30 – Yacaré XV vs Capitanes de Ciudad de México

20:30 – Dogos XV vs Selknam

Boxeo argentino

21:00 – Coki Soto vs Alexander Gustavo Domínguez Título Sudamericano ligero Estadio: Federación Argentina de Box TV: TyC Sports

El mendocino Soto llega con un récord de 17 victorias (11 KO) y una derrota, mientras que el chileno Domínguez tiene 8 triunfos, 5 derrotas y un empate.

Lionel Messi gol Inter Miami vs DC United 2026 Lionel busca su gol 900. Juega desde las 20.30 por la cuarta fecha de la MLS. EFE

Fútbol internacional MLS

20:30 – Inter Miami CF vs Charlotte FC Con la presencia de Lionel Messi

Domingo 15 de marzo

Fórmula 1

04:00 – Chinese Grand Prix – Carrera TV: Disney+

La máxima categoría del automovilismo disputa una nueva fecha del campeonato mundial en el circuito de Shanghai.