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Ni Netflix ofrece tanto espectáculo: la agenda con lo mejor del deporte mundial

Mejor cartelera que Netflix: Messi en Miami, partidazos en Europa, rugby internacional, NBA y presencia argentina en distintas ligas marcan una jornada imperdible.

MDZ Deportes

El circuito diseñado por Hermann Tilke debutó en la Fórmula 1 en 2004.

El circuito diseñado por Hermann Tilke debutó en la Fórmula 1 en 2004.

Shutterstock

El deporte ofrece una jornada cargada de actividad con partidos en Europa, el clásico torneo Seis Naciones de rugby, tenis de alto nivel en Indian Wells, la NBA, boxeo internacional y participación argentina tanto en el fútbol local como en el rugby. Pero tambien se juega El Torneo Provincial de Rugby, el hockey mendocino, una pelea con título sudamericano en juego, la presencia de Lionel Messi en la MLS y el Gran Premio de China de Fórmula 1 se destacan en la agenda.

SABADO 14 DE MARZO

Fórmula 1 - CLASIFICACIÓN

  • 04:00 – Chinese Grand Prix – Carrera

    TV: Disney+


Rugby internacional – Seis Naciones

La tradicional competencia europea tendrá tres partidos de alto nivel durante la jornada:

  • 11:00 – Irlanda vs Escocia

  • 13:15 – Gales vs Italia

  • 17:00 – Francia vs Inglaterra

Tenis internacional

  • 17:30 – Semifinales de Indian Wells Masters (ATP/WTA)

Uno de los torneos más importantes del circuito previo a la gira de polvo de ladrillo entra en su etapa decisiva.

Foto: Los Angeles Lakers
Basket del mejor en la NBA.

Basket del mejor en la NBA.

NBA

Tres partidos destacados en la mejor liga de básquet del mundo:

  • 14:00 – Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets

  • 16:00 – Atlanta Hawks vs Milwaukee Bucks

  • 21:30 – Los Angeles Lakers vs Denver Nuggets

Este último aparece como uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Fútbol internacional con presencia argentina

Varios argentinos tendrán actividad en las principales ligas de Europa.

  • 10:00 – Girona FC vs Athletic Club – Liga de España

  • 12:15 – Atlético de Madrid vs Getafe CF – Liga de España

  • 14:30 – Arsenal FC vs Everton FC – Premier League

  • 14:30 – Chelsea FC vs Newcastle United FC – Premier League

  • 16:45 – Udinese Calcio vs Juventus FC – Serie A

  • 17:00 – Real Madrid CF vs Elche CF – Liga de España

  • 17:00 – West Ham United FC vs Manchester City FC – Premier League

    tati Castellanos
    Juega el West Ham del mendocino, Tati Castellanos.

    Juega el West Ham del mendocino, Tati Castellanos.

Rugby – Torneo Provincial de Mendoza (2° fecha)

Zona A

  • 16:00 – Marista Rugby Club vs Los Tordos Rugby Club

    Cancha: Marista

  • 16:00 – Rivadavia Rugby Club vs CPBM Rugby

  • Belgrano Rugby Club Mendoza vs Banco Rugby Club Mendoza

    (partido suspendido)

Zona B

  • 16:00 – San Jorge Rugby Club vs Teqüe Rugby Club

  • 16:00 – Tacurú Rugby Club vs Peumayén Rugby Club

  • 16:00 – Mendoza Rugby Club vs Liceo Rugby Club


Hockey sobre césped femenino – Primera División

  • 16:45 – Murialdo vs Universidad Nacional de San Juan

  • 16:45 – Liceo vs San Juan Rugby

  • 16:45 – Marista vs Teqüé

  • 16:45 – Peumayén vs Regatas Andino

  • 16:45 – Maristas San Rafael vs Obras Mendoza

  • 18:45 – Banco Mendoza vs Alemán

    Cancha: Estadio Ciudad Godoy Cruz

    los tordos con marista 2.jpg
    Se reedita un viejo clásico del rugby cuyano.

    Se reedita un viejo clásico del rugby cuyano.

Fútbol argentino – Liga Profesional

  • 19:00 – Club Atlético Platense vs Vélez Sarsfield

  • 21:00 – Rosario Central vs Banfield

Rugby argentino

  • 16:00 – Jockey Club Córdoba vs Tala Rugby Club

Super Rugby Américas

  • 18:30 – Yacaré XV vs Capitanes de Ciudad de México

  • 20:30 – Dogos XV vs Selknam

Boxeo argentino

  • 21:00 – Coki Soto vs Alexander Gustavo Domínguez

    Título Sudamericano ligero

    Estadio: Federación Argentina de Box

    TV: TyC Sports

El mendocino Soto llega con un récord de 17 victorias (11 KO) y una derrota, mientras que el chileno Domínguez tiene 8 triunfos, 5 derrotas y un empate.

Lionel Messi gol Inter Miami vs DC United 2026
Lionel busca su gol 900. Juega desde las 20.30 por la cuarta fecha de la MLS.

Lionel busca su gol 900. Juega desde las 20.30 por la cuarta fecha de la MLS.

Fútbol internacional MLS

  • 20:30 – Inter Miami CF vs Charlotte FC

    Con la presencia de Lionel Messi

Domingo 15 de marzo

Fórmula 1

  • 04:00 – Chinese Grand Prix – Carrera

    TV: Disney+

La máxima categoría del automovilismo disputa una nueva fecha del campeonato mundial en el circuito de Shanghai.

Colapinto
Ya en las primeras horas del domingo, corre Colapinto.

Ya en las primeras horas del domingo, corre Colapinto.

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