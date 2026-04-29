La nueva película de Netflix que todos comentan y es ideal para el fin de semana largo

Se acerca el fin de semana largo y muchos buscan una buena película para desconectar. Para los amantes del drama con impacto emocional, Netflix renueva su catálogo el 1 de mayo con Mi querida señorita, una producción que no pasa desapercibida.

La historia sigue a Adela, una mujer que vive en una ciudad conservadora. A lo largo de su vida ha cumplido con las normas sociales y religiosas, aunque siempre se ha sentido diferente. Todo cambia tras una revisión médica, cuando descubre una anomalía en su cuerpo que la obliga a replantearse su identidad. A partir de ese momento, inicia un proceso de autodescubrimiento en una sociedad marcada por los prejuicios.

Uno de los aspectos más destacados es que se trata de una remake de la película de 1972, una obra revolucionaria en su época que incluso fue nominada al Oscar. Esta nueva versión actualiza el enfoque y el lenguaje, adaptándolo a la sensibilidad actual.

La película es una remake y promete sorprender a sus espectadores.

Qué opina la crítica sobre la película

La crítica ha respondido de forma positiva, señalándola como una reinterpretación valiente y necesaria. También se destaca su estética luminosa, con guiños a los años 90, y el enfoque humanista que atraviesa toda la historia.

Detrás del proyecto están Los Javis, lo que garantiza una propuesta cuidada y con profundidad emocional. El elenco incluye a Anna Castillo y Paco León, junto con el debut de Elisabeth Martínez, que aporta frescura a la historia.

mi querida señorita 1 Una producción cargada de drama, ideal para ver de un solo tirón. Netflix.

Otro punto fuerte es que la película aborda de forma explícita la intersexualidad, invitando al espectador a cuestionar sus propios prejuicios y a reflexionar sobre una realidad poco visibilizada.

Al tratarse de un film, no requiere el compromiso de una serie extensa, lo que la convierte en una opción ideal para una tarde de cine intensa y reflexiva.