Solo 6 episodios: la serie de espionaje británico en Netflix ideal para una maratón

Con Keira Knightley al frente, esta serie de Netflix mezcla espionaje, crimen y una historia que avanza con ritmo desde el primer capítulo.

Disponible en Netflix, la serie tiene solo 6 episodios y apuesta por un thriller rápido, oscuro y muy fácil de maratonear.

Dentro del catálogo de Netflix hay series que no hicieron el mismo ruido que otros estrenos, pero que igual tienen todo para enganchar. En ese grupo entra Black Doves, una serie británica que mezcla espionaje, crimen y drama personal en una historia compacta, tensa y pensada para avanzar sin vueltas.

La trama sigue a Helen Webb, una mujer que durante años llevó una doble vida. De cara al mundo aparece como la esposa de un político británico, pero en realidad trabaja en secreto para una organización clandestina. Ese equilibrio se rompe cuando su amante es asesinado, un hecho que la obliga a volver sobre sus pasos y a meterse en una red de secretos, lealtades frágiles y cuentas pendientes.

Uno de los puntos más fuertes de la serie está en cómo combina su costado de thriller con una historia más emocional. Netflix la presenta como un relato de amistad y sacrificio, y buena parte de ese peso aparece en la relación entre Helen y Sam, un viejo amigo que vuelve para ayudarla mientras todo alrededor empieza a desmoronarse. Esa dinámica le da algo más que intriga y acción.

black doves La serie sigue a una espía infiltrada en la política británica que se ve sacudida por el asesinato de su amante. Netflix

Intriga y emoción: la serie británica de espionaje en Netflix También ayuda mucho el ritmo. Con solo 6 episodios, la serie no se dispersa y empuja el conflicto desde el comienzo. Tudum la recomendó justamente como una buena opción cuando se busca un thriller rápido, algo que encaja bastante bien con su forma de contar la historia: sin relleno, con tensión constante y con una protagonista que siempre parece estar al borde de perder el control.