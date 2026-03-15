Mascherano explotó, lo echaron y se burló de los hinchas de Charlotte al dejar la cancha: el video

Javier Mascherano se fue expulsado en el empate del Inter Miami y además se cruzó fuertemente con algunos hinchas del cuadro local.

Javier Mascherano se fue expulsado en el empate del Inter Miami.

El cierre del duelo entre Inter Miami y Charlotte FC dejó una escena inesperada en el banco visitante. Cuando el partido parecía encaminarse a un empate sin goles, Javier Mascherano estalló contra el árbitro tras una falta que consideró injusta y terminó viendo la tarjeta roja en los minutos finales.

image Javier Mascherano fue expulsado en el empate del Inter Miami ante Charlotte FC. EFE El entrenador del conjunto de Miami reaccionó con evidente fastidio frente a la decisión del juez principal. Sus reclamos subieron rápidamente de tono y, tras una primera advertencia disciplinaria, continuó protestando con vehemencia. Ante la insistencia y el clima de tensión, el árbitro decidió expulsarlo del área técnica.

La reacción del exmediocampista no se detuvo allí. Visiblemente alterado, siguió increpando al árbitro incluso después de la sanción, lo que obligó a sus asistentes a intervenir para calmarlo y acompañarlo fuera del campo de juego. El episodio dejó una imagen poco habitual del técnico argentino, normalmente reconocido por su templanza en la línea de cal.

Javier Mascherano se burló de los hinchas del Charlotte tras ser expulsado Cuando se dirigía al vestuario visitante, la situación sumó otro capítulo. Desde las tribunas, simpatizantes del Charlotte comenzaron a provocarlo con cánticos y gestos, buscando alimentar la tensión del momento tras su expulsión.